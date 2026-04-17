MAE ceh îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la Praga, după ce Moscova a amenințat producători de echipamente militare

Ministrul ceh de externe, Petr Macinka, a dispus joi convocarea ambasadorul Rusiei la Praga în zilele următoare, în urma ameninţărilor lansate de la Moscova la adresa producătorilor europeni de echipamente militare, potrivit dpa.

Praga intenţionează să-i ceară diplomatului rus explicaţii cu privire la recentele declaraţii făcute de Ministerul rus al Apărării şi de fostul preşedinte Dmitri Medvedev, a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei cehe.

„Aceste declaraţii vizează mai multe companii din Cehia, descrise ca fiind posibile ţinte ale atacurilor ruseşti”, a precizat purtătorul de cuvânt, potrivit Agerpres.

Ministerul rus al Apărării a dat publicităţii miercuri seara o listă cu companii din mai multe ţări europene, inclusiv adresele lor, care ar produce drone sau piese pentru drone destinate Ucrainei. Pe această listă figurează şi companii germane, notează dpa.

Printre întreprinderile cehe incluse pe această listă a Moscovei figurează un producător de motoare turboreactoare pentru aparatele fără pilot (UAV), precum şi un producător de drone de atac.

Medvedev, care, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, se bucură în continuare de o influenţă considerabilă la Moscova - potrivit dpa - a descris firmele menţionate - într-o postare pe platforma X - drept „ţinte potenţiale pentru forţele armate ruse”.

„Cât de repede vor deveni realitate astfel de atacuri depinde de evoluţiile ulterioare”, a ameninţat el.

Pe lista sa, Ministerul rus al Apărării a introdus ceea ce susţine că sunt filiale ale unor companii ucrainene care produc drone şi componente pentru acestea din Londra, Mildenhall şi Leicester (Regatul Unit), din Munchen (Germania), Stovring (Danemarca), Riga (Letonia), Vilnius (Lituania), Hengelo (Ţările de Jos), din Mielec şi Tarnow (Polonia), după cum a relatat anterior Reuters.

Companii străine care produc componente pentru Forţele armate ucrainene operează în Hanau (Germania), Madrid (Spania), Veneţia şi în alte locaţii din Italia, precum şi în Praga şi Velka Bites (Republica Cehă), Haifa şi Or Yehuda (Israel), Ankara şi Yalova (Turcia), potrivit Ministerului rus al Apărării, care a calificat drept o „escaladare accentuată” decizia unor guverne occidentale de a creşte producţia şi livrările de drone către Ucraina.

