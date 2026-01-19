Live TV

Video MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor

Data actualizării: Data publicării:
Spain Train Crash
Imagine de la locul tragediei feroviare. Foto: Profimedia
Din articol
Consulatul General al României din Sevilla s-a autosesizat

Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul feroviar din Spania a fost rănit uşor, anunţă MAE, care precizează că bărbatul a fost deja externat din spital. MAE precizează că până la această oră nu au fost primite cereri de asistenţă consulară, relatează News.ro.

„Confirmăm că reprezentanţii Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu un cetăţean român care a fost la bordul unuia dintre trenurile implicate în accident. Acesta a fost rănit uşor şi starea sa este bună, fiind deja externat”, a transmis luni Ministerul Afacerilor Externe.

Coliziunea între două trenuri de mare viteză, duminică seara, în Analuzia, în sudul Spaniei, s-a soldat cu 39 de morţi, potrivit unui nou bilanţ, confirmat luni dimineaţa de către Ministerul spaniol de Interne. Catastrofa s-a soldat, de asemenea, cu 123 de răniţi - inclusiv cinci în stare foarte gravă şi 24 în stare gravă.

Consulatul General al României din Sevilla s-a autosesizat

MAE a informat, luni, că, prin intermediul Consulatului General al României la Sevilla, s-a autosesizat în urma producerii unui accident feroviar în regiunea Cordoba şi a întreprins demersuri în regim de urgenţă pe lângă autorităţile locale în vederea obţinerii unor informaţii oficiale cu privire la existenţa unor cetăţeni români printre persoanele afectate.

Reprezentanţii ministerului precizează că, din informaţiile furnizate de autorităţile spaniole, procedurile de descarcerare şi ancheta sunt în curs de desfăşurare, oferirea de informaţii legate de victime nefiind posibilă la acest moment.

Potrivit MAE, la nivelul Consulatului General al României la Sevilla nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară ca urmare a acestui incident.

„Reprezentanţii oficiului consular menţin situaţia în atenţie, fiind în legătură permanentă cu autorităţile competente şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară dacă situaţia va impune”, menţionează MAE.

Ministerul Afacerilor Externe informează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243; +34 954 230 947; +34 954 624 053, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

MAE aminteşte că cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Sevilla: +34 648 212 169.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Premierul spaniol Pedro Sanchez
„Dacă Trump invadează Groenlanda, Putin va fi cel mai fericit om din lume”. Avertismentul dur al premierului spaniol, Pedro Sanchez
nicusor dan bis
Nicușor Dan transmite condoleanțe după accidentul feroviar din Spania. Precizările Ministerului de Externe
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”. A început dificilul proces de identificare a victimelor
Torrential Rains Across Much Of Catalonia.
Meteorologii spanioli au devenit ținta unui val de ură care alarmează autoritățile. Guvernul cere intervenția procurorilor
scoala inquam octav ganea
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost...
FED REDACTIE ORA 21 301025 EMBD11_12189
Vicepremierul Tanczos Barna, invitat în studioul Digi24
service muncitori industria auto angajati_shutterstock_131347439
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Ministrul Muncii: „Nu este de 48-50 de ani, cum se spune”
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
David Popovici și-a văzut visul împlinit: "În premieră în România!"
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”