Mai multe ONG-uri cer extrădarea lui Maduro în Argentina, unde să fie judecat pentru crime împotriva umanităţii

Mai multe ONG-uri au făcut apel la justiţia argentiniană să solicite extrădarea lui Nicolás Maduro în ţară pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii, potrivit unui document consultat de AFP. Preşedintele venezuelean a fost capturat sâmbătă de Statele Unite, dus şi încarcerat pe teritoriul american pentru a răspunde, luni, la New York, mai multor acuzaţii, printre care „narcoterorism”, relatează News.ro.

În 2024, un judecător argentinian a solicitat arestarea lui Maduro în cadrul unei anchete pentru crime împotriva umanităţii, Argentina având „competenţă universală” pentru a se ocupa de astfel de cazuri. Duminică, ONG-uri argentiniene care reprezintă reclamanţii venezueleni în acest dosar au solicitat justiţiei „extrădarea imediată a lui Nicolas Maduro Moros” în Argentina.

Ordine de arestare pentru Maduro şi ministrul Diosdado Cabello

În 2023, alte două organizaţii, Fundaţia George şi Amal Clooney şi Forumul argentinian pentru apărarea democraţiei, au denunţat acţiunile guvernului venezuelean în faţa justiţiei argentiniene, invocând competenţa universală a acesteia. Ulterior, cele două organizaţii şi-au reunit plângerile.

Justiţia argentină a descris un „plan sistematic de represiune, dispariţii forţate de persoane, tortură, omoruri şi persecuţii împotriva unei părţi a populaţiei civile, pus în aplicare cel puţin din 2014 până în prezent”, emiţând ordine de arestare a lui Nicolas Maduro şi a ministrului său Diosdado Cabello.

Instanţele argentiniene au tratat deja cazuri în temeiul competenţei lor universale. În 2021, justiţia din această ţară a deschis o anchetă privind acuzaţiile de crime comise de militari birmanezi împotriva minorităţii rohingya.

