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Mai mulți militari libanezi au fost uciși într-un atac israelian, anunță Armata

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Lebanon Israel Iran War
Soldați ai armatei libaneze stau în fața unei case distruse în urma recentelor ciocniri dintre luptătorii Hezbollah și trupele israeliene din satul Dibbine, în sud-estul Libanului, vineri, 5 iunie 2026, la o zi după retragerea forțelor israeliene. Foto: Profimedia

Armata libaneză a anunţat sâmbătă moartea mai multor membri ai săi într-un atac israelian în sudul ţării, în ciuda încetării focului care, teoretic, este în vigoare între Israel şi gruparea pro-iraniană Hezbollah.

„Mai mulţi militari, printre care un ofiţer”, au fost ucişi „într-un atac israelian brutal care a vizat unul dintre vehiculele sale pe drumul care leagă Al-Khaldiya de Nabatiyé”, a precizat armata într-un comunicat, notează News.ro.

Solicitată de AFP, armata israeliană a declarat că verifică aceste informaţii.

Miercuri, la finalul celei de-a patra runde de negocieri dintre Liban şi Israel, desfăşurată la Washington, a fost anunţat un nou acord de încetare a focului, întrucât armistiţiul în vigoare începând cu 17 aprilie nu a fost respectat niciodată.

Acordul prevede un armistiţiu condiţionat de „încetarea completă” a atacurilor Hezbollahului şi de menţinerea, în această etapă, a atacurilor şi operaţiunilor armatei israeliene în sudul Libanului.

Însă Hezbollahul a respins acest acord, la fel ca şi pe cel precedent.

Pe teren, confruntările continuă.

Armata israeliană a cerut din nou sâmbătă evacuarea a cinci sate din sudul şi estul Libanului, în perspectiva unor atacuri împotriva Hezbollahului.

„Trebuie să vă evacuaţi imediat locuinţele şi să vă deplasaţi la nord de râul Zahrani”, a declarat Avichay Adraee, un purtător de cuvânt militar vorbitor de limba arabă, pe contul său de Telegram.

Hezbollah a reluat ostilităţile cu Israelul la începutul lunii martie, lansând atacuri asupra teritoriului israelian pentru a răzbuna moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei în cadrul ofensivei israeliano-americane asupra Teheranului.

Atacurile israeliene asupra Libanului au făcut peste 3.560 de morţi de la începutul războiului, potrivit ultimului bilanţ al autorităţilor. Din partea israeliană, 27 de soldaţi şi un angajat civil au fost ucişi în Liban, potrivit armatei.

Editor : B.E.

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