Maia Sandu spune că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la UE: Următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei

Data publicării:
Maia Sandu.
Maia Sandu. Foto: REUTERS/Vladislav Culiomza

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că țara se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană, dar a precizat că aceasta este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Sandu a mai afirmat că Moldova ştie în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facă, indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu. „Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune UE. Este un proces meritocratic”, a subliniat ea.

Maia Sandu a fost întrebată, într-un interviu la Rock FM, citat de News.ro, despre dosarul integrării în Uniunea Europeană şi dacă se poate vorbi de o integrare limitată fără drept de veto pentru Republica Moldova şi Ucraina. 
 
„Nu a abordat nimeni acest subiect, nu am avut aceste discuţii. Bineînţeles, noi ne dorim să reuşim să ajungem membru cu drepturi depline. Noi suntem la faza la care trebuie să începem următoarea etapă de negocieri. Această etapă este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina, dar noi ştim în mare parte care sunt reformele pe care trebuie să le facem şi indiferent dacă procesul oficial este deschis sau nu, noi oricum suntem la următoarea etapă în raport cu măsurile pe care trebuie să le îndeplinim”, a declarat preşedinta Republicii Moldova.

Maia Sandu a explicat că autorităţile din Republica Moldova trebuie să ajusteze cadrul legal la cel european. 
 
„Este foarte mult de lucru, este un front invizibil, dacă vreţi, pe care cetăţenii nu-l văd, nu neapărat îl înţeleg, dar noi trebuie să reuşim şi pe acest front, de ajustare a cadrului legal la cel european, dar şi să rezolvăm problemele imediate ale cetăţenilor, să încercăm să înviorăm dezvoltarea economică, în pofida acestei incertitudini pe care războiul din Ucraina o reprezintă pentru economia noastră. Deci avem de lucru şi suntem determinaţi, avem sprijin în Parlament, asta este cel mai important”, a transmis Maia Sandu.

Ea a mai fost întrebată dacă au fost voci care au cerut decuplarea celor două ţări de la procesul de integrare în Uniunea Europeană.

„Corect ar fi ca ambele ţări să treacă la următoarea etapă, pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Comisia Europeană a stabilit în rapoartele ei şi o să avem un raport peste o săptămână. Şi Moldova, şi Ucraina şi-au îndeplinit angajamentele şi trebuie să treacă la următoarea etapă. Eu sper foarte mult să vedem o decizie, să se găsească o soluţie, aşa încât ambele ţări să să meargă înainte”, a afirmat Maia Sandu.

