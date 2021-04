Oponenţii juntei militare din Myanmar au desenat duminică mesaje de protest pe ouăle de Paşte, în timp ce mii de protestatari au ieşit din nou pe străzi, denunţând puciul din 1 februarie şi confruntându-se cu forţele de securitate care au împuşcat şi ucis cel puţin șase oameni doar în acest weekend, transmite Reuters.

Violențele din Myanmar nu s-au oprit nici în ziua de Paște, motiv pentru care manifestanții și-au transmis nemulțumirile prin mesaje de protest inscripționate pe ouă de sărbătoare. Printre cele mai populare mesaje se numără „Revoluția de primăvară”, „Trebuie să câștigăm” și „Să plece MAH”, liderul juntei, Min Aung Hlaing.

„Paştele este despre viitor, iar oamenii din Myanmar au un viitor extraordinar într-o democraţie federală", a declarat dr. Sasa, trimisul internaţional pentru guvernul civil demis.

Manifestanții pro-democrație din Myanmar au desenat mesaje de protest pe ouăle de Paște. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Bilanțul victimelor a ajuns la 557

Campania împotriva destituirii guvernului ales condus de Aung San Suu Kyi a inclus proteste, o campanie de nesupunere civică prin greve şi acte de revoltă care s-au răspândit pe reţelele de socializare. Mulţimi de oameni au ieşit pe străzi zi şi noapte, în pofida unei represiuni sângeroase şi a arestării liderilor activişti, pentru a respinge revenirea guvernării militare după un deceniu de paşi către democraţie.

Asociaţia de asistenţă pentru deţinuţii politici (AAPP), un grup activist care monitorizează victimele şi arestările, a declarat că numărul de morţi a crescut la 557.

Situația din Myanmar s-a declanșat în urmă cu două luni, când armata a preluat controlul statului după o victorie clară a partidului lui Aung San Suu Kyi, Liga Națională pentru Democrație.

Mii de oameni au ieșit în stradă în toată țara pentru a protesta față de lovitura de stat, iar armata a folosit tunuri cu apă pentru a dispera manifestanții. După o săptămână, protestele au escaladat, iar forțele armate au recurs la gloanțe de cauciuc, dar și muniție de război.

Martorii spun că soldații au atacat oamenii pe stradă la întâmplare, iar unii oameni au fost uciși chiar în locuințele lor.

Cea mai tânără victimă avea șapte ani

Familia unei fetițe de șapte ani, Khin Myo Chit, a declarat pentru BBC că ea a fost ucisă de poliție în timp ce fugea către tatăl ei în timpul unui raid desfășurat asupra casei lor, în orașul Mandalay.

"Au lovit ușa ca s-o deschidă", povestește sora ei, May Thu Sumaya, în vârstă de 25 de ani. "Când ușa s-a deschis, l-au întrebat pe tatăl meu dacă mai era și altcineva în casă". Când a spus că nu mai este nimeni, forțele de poliție l-au acuzat că minte și au început să percheziționeze locuința, spune May Thu Sumaya. În acel moment, Khin Myo Chit a fugit către tatăl ei. "Au început să tragă și au împușcat-o", adaugă Sumaya.

Printre victime mai este un băiat de 14 ani despre care se crede că a fost împușcat în casa lui din Mandalay sau în apropierea locuinței, precum și un copil de 13 ani care a fost împușcat în orașul Yangon, în timp ce se juca pe stradă.

Organizația Salvații Copiii a avertizat și că numărul copiilor răniți în confruntări este probabil să fie mare, citând cazul unui bebeluș în vârstă de un an care ar fi fost împușcat în ochi cu un glonț de cauciuc.

În urma violențelor raportate, mai multe state au anunțat sancțiuni împotriva statului asiatic și conducătorilor săi, precum și companiilor locale care au legături cu armata.

Editor : I.C