Live TV

Video Manifestație la Belgrad: sârbii au defilat în tăcere, la zece luni de la accidentul din Novi Sad care a declanșat proteste masive

Data actualizării: Data publicării:
Serbia Anti Government Protests
Protest uriaș la Belgrad, la 15 martie. Foto: Profimedia Images

Mii de sârbi au defilat luni seară în tăcere pe străzile Belgradului pentru a marca 10 luni de la accidentul mortal de la Novi Sad şi pentru a cere alegeri anticipate, primul miting major din capitală după violenţele care au umbrit mai multe manifestaţii în august, transmite AFP, preluată de Agerpres.

De la prăbuşirea acoperişului din beton al gării din Novi Sad pe 1 noiembrie 2024, care a făcut 16 morţi, printre care copii, Serbia este zguduită de una dintre cele mai mari mişcări de protest din istoria sa.

Conform unei numărători a poliţiei, peste 23.000 de mitinguri sau blocade au fost organizate în 10 luni - de la manifestaţii mici la proteste masive la Belgrad care au reunit sute de mii de oameni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Manifestanţii, conduşi de studenţii care au preluat conducerea mişcării, cer dreptate şi o anchetă transparentă cu privire la prăbuşirea gării, care tocmai fusese renovată de un consorţiu de companii din China, Ungaria şi Franţa.

Până în prezent, au fost deschise două anchete: una legată de circumstanţele accidentului şi cealaltă privind aspectul de corupţie al cazului. În cadrul celei de-a doua anchete, Parchetul pentru Criminalitate Organizată din Belgrad a arestat mai multe persoane la începutul lunii august, inclusiv un fost ministru, suspectat că ar fi facilitat un "câştig ilegal" de peste 18 milioane de euro pentru două companii chineze responsabile de renovarea gării.

Din luna mai, manifestanţii cer, de asemenea, alegeri anticipate, lucru pe care preşedintele Aleksandar Vucic (dreapta naţionalistă), reales în 2022 pentru un mandat de cinci ani, l-a refuzat, denunţând în mod regulat un complot străin de a-l răsturna.

„Zece luni este mult timp. Şi, totuşi, nimic nu s-a schimbat”, a declarat pentru AFP Lazar, 18 ani, elev de liceu din Belgrad, „aşa că aştept ceea ce aştept de 10 luni: ca situaţia să se schimbe, să se facă dreptate”.

În mare parte paşnice, manifestaţiile au fost marcate de incidente violente în mai multe nopţi consecutive în august, când grupuri de partizani ai puterii, adesea mascaţi, au atacat demonstranţii. Ambele părţi s-au învinovăţit de atunci reciproc pentru incidente.

Citește și:

Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
ploaie
2
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
cal pentru polostudiat de geneticieni
5
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Digi Sport
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-06-20-7
Planul lui Bolojan pentru întâlnirea cu președintele și cu liderii...
barca mercenari americani prinşi în Venezuela
Tensiunile escaladează: Nicolas Maduro susține că opt nave cu 1.200...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Reforma pensiilor magistraților: vârsta de pensionare majorată și...
Screenshot 2025-09-01 233932
Viktor Ianukovici, fostul președinte ucrainean refugiat în Rusia...
Ultimele știri
Administratoarea centrului educațional unde un copil de 1 an și 8 luni a murit înecat, reținută pentru ucidere din culpă
Siria exportă prima încărcătură de țiței din ultimii 14 ani
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice om care a trăit în țara asta în ultimii ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Antigovernment Protest In Belgrade, Vojvodina Province, Serbia - 16 Aug 2025
Serbia, zguduită de proteste masive. Recomandările MAE pentru românii aflați în zonă
profimedia-0959410885
Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale
Președintele sârb, Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images
Proteste anticorupție în Serbia: Aleksandar Vucic îi numește pe manifestanți „teroriști” și promite un „răspuns puternic”
Neformálny summit lídrov EÚ
Premierul Robert Fico, ținta criticilor opoziției de la Bratislava pentru că nu a ajutat un grup de slovaci atacați în Serbia
Antigovernment Protest In Belgrade, Vojvodina Province, Serbia - 16 Aug 2025
A cincea noapte de proteste în Serbia: birourile Partidului Progresist Sârb, aflat la putere, au fost incendiate
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai bogată prințesă a Europei, nuntă cu un tânăr venezuelean, care nu e de viță nobilă. Locuiesc la...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Ianis Hagi s-a decis în ultimele ore de mercato. Semnează cu o echipă surpriză din Turcia, după ce a refuzat...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Primarul Chișinăului, spionul Rusiei? Cum ar fi putut Ion Ceban să ofere Moscovei informații esențiale din...
Adevărul
Ce spune despre români livratorul din Bangladesh lovit pe o stradă din Capitală
Playtech
De unde vin dulciurile de la LIDL și Kaufland. Sunt produse în această țară și apoi distribuite în toată...
Digi FM
Cântăreață celebră și fostă Miss UK, care a obținut o avere uriașă după divorț, sfâșiată de durere după...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Ianis Hagi semnează, după ce a refuzat o ofertă din La Liga!
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova, apariție rară în Miami. Cum au fost surprinși înainte să se afle că...
Film Now
Richard Gere a împlinit 76 de ani. Soția sa mai tânără, mesaj emoționant pe rețelele sociale: „Tu ești stânca...
Adevarul
Val de greve în administrație, educație și justiție. Ce se ascunde în spatele protestelor și cât de sănătoase...
Newsweek
PSD a promis eliminarea CASS la unele pensii și la mamele în concediu maternal. Eșec total. De ce?
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
Robin Wright descrie plecarea din SUA „eliberatoare”. S-a mutat într-o țară din Europa, unde și-a cunoscut și...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...