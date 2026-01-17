Live TV

Manifestaţii la Copenhaga şi Nuuk, sâmbătă: „Nu vă atingeţi de Groenlanda"

Data publicării:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Capitala Nuuk, Groenlanda. Foto: Profimedia

Manifestaţii importante sunt prevăzute, sâmbătă, în mai multe oraşe din Danemarca şi în capitala Groenlandei, Nuuk, pentru a protesta faţă de ambiţiile teritoriale ale lui Donald Trump, care continuă să-şi afişeze intenţia de a cuceri Groenlanda, relatează AFP.

Pe reţelele de socializare, mii de persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la mitingurile organizate pe imensa insulă arctică şi în Danemarca, la Copenhaga, Aarhus (centru), Aalborg (nord) şi Odense (sud), la iniţiativa mai multor organizaţii groenlandeze.

„Obiectivul este de a transmite un mesaj clar şi unanim în favoarea respectării democraţiei şi a drepturilor fundamentale ale omului în Groenlanda”, a explicat Uagut, organizaţia naţională pentru groenlandezi din Danemarca, pe site-ul său, notează News.ro.

Organizatorii Uagut, mişcarea cetăţenească „Nu vă atingeţi de Groenlanda” şi Inuit – un grup de asociaţii locale groenlandeze – doresc să profite de prezenţa unei delegaţii a Congresului american la Copenhaga pentru a-şi face auzite vocile.

Manifestaţia de la Copenhaga va avea loc între orele 12:00 şi 14:00 (13:00 şi 15:00 ora României), cu o oprire în faţa ambasadei americane în jurul orei locale 13:00.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu un an, Donald Trump menţionează în mod regulat preluarea controlului asupra imensei insule arctice aparţinând Danemarcei, strategică, dar puţin populată. El a asigurat că o va cuceri „într-un fel sau altul”, pentru a contracara, potrivit lui, avansurile ruseşti şi chinezeşti în Arctica.

Protestele prevăzute pentru sâmbătă au loc la trei zile după o reuniune la Washington, în cadrul căreia autorităţile daneze au constatat imposibilitatea de a ajunge la un acord imediat cu liderii americani cu privire la viitorul teritoriului autonom.

În timp ce mai mulţi lideri europeni şi-au manifestat sprijinul faţă de Danemarca, membru fondator al NATO, preşedintele american a ameninţat vineri cu impunerea de taxe vamale ţările care nu vor susţine planul său de achiziţionare a Groenlandei.

„Evenimentele recente au pus Groenlanda şi groenlandezii, atât din Groenlanda, cât şi din Danemarca, sub presiune”, a constatat Julie Rademacher, preşedinta mişcării Uagut, într-o declaraţie transmisă AFP.

„Când tensiunile cresc şi oamenii sunt în stare de alertă, riscăm să creăm mai multe probleme decât soluţii pentru noi înşine şi pentru ceilalţi”, a subliniat ea.

De asemenea, a fost lansat un apel la manifestare la Nuuk, sâmbătă, la ora 15:00 GMT, pentru a se opune „planurilor ilegale ale Statelor Unite de a prelua controlul asupra Groenlandei”. Manifestanţii vor defila apoi până la consulatul american, purtând steaguri groenlandeze.

Pe pagina de Facebook a evenimentului, aproximativ 900 de persoane şi-au exprimat intenţia de a participa, într-o regiune cu aproximativ 57.000 de locuitori.

„Cerem respectarea dreptului la autodeterminare al ţării noastre şi al poporului nostru. Cerem respectarea dreptului internaţional şi a principiilor juridice internaţionale. Nu este doar lupta noastră, este o luptă care priveşte întreaga lume”, afirmă Avijâja Rosing-Olsen, organizatoarea mişcării, citată într-un comunicat.

Conform ultimului sondaj publicat în ianuarie 2025, 85% dintre groenlandezi se opun aderării la Statele Unite. Doar 6% sunt în favoarea acesteia.

Franţa, Suedia, Germania şi Norvegia, alături de Ţările de Jos, Finlanda şi Regatul Unit, au anunţat săptămâna aceasta trimiterea de personal militar pentru o misiune de recunoaştere în cadrul exerciţiului danez „Arctic Endurance”, organizat împreună cu aliaţii NATO.

În acelaşi timp, Statele Unite au fost invitate să participe la exerciţii militare în Groenlanda, a declarat vineri seara şeful Comandamentului Arctic Danez pentru AFP, asigurând că aceste manevre se desfăşoară în legătură cu Rusia.

