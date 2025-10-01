În ziua în care Tony Blair a demisionat din funcția de prim-ministru al Marii Britanii, în 2007, a început un nou rol: trimis pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului, un grup de patru națiuni și entități internaționale însărcinate cu medierea păcii între Israel și Palestina, potrivit The Times.

Postul a fost anunțat de președintele George W. Bush, care l-a descris pe liderul laburist drept „nu doar un prieten, ci și un lider vizionar”. El a continuat: „În momentul în care părăsește funcția de prim-ministru și își asumă un nou rol de reprezentant al Cvartetului, poporul Statelor Unite ale Americii își exprimă recunoștința pentru prietenia sa puternică și eforturile sale continue de a pune bazele libertății în Orientul Mijlociu”.

Numai că nu a mers conform planului. Partea palestiniană a decis curând că Blair și așa-numitul Cvartet erau inutili”. Oficialii palestinieni au spus: „Tony Blair nu ar trebui să o ia personal, ci ar trebui să-și strângă lucrurile de la Biroul Reprezentantului Cvartetului din Ierusalim și să plece acasă.”

Susținătorii lui Blair dau vina pe această configurație – și pe sistemul american. „Nu a fost substanțial pentru că, deși George W. Bush și-l dorea, sistemul american – practic [vicepreședintele, Dick] Cheney și Departamentul de Stat, Condi [Condoleezza Rice, secretar de stat] – l-au blocat”, spune o figură implicată.

În timp ce așteptarea externă era ca Blair să aducă pacea, rolul său s-a limitat în mare măsură la dezvoltarea economică. Fusese blocat în cadrul sistemului american, în ciuda a ceea ce își dorea președintele.

Acum, când Blair se întoarce ca primul membru numit în noul „Consiliu al Păcii”, prezidat de Donald Trump, întrebarea este dacă va fi diferit de data aceasta - și dacă legăturile sale cu Casa Albă vor fi suficiente pentru a reuși. ​​„A învățat de data trecută. Trebuie să fie o sarcină serioasă pentru el să o facă”, spune un aliat.

Speranța este că relațiile lui Blair, construite de-a lungul multor ani, îl plasează acum într-o poziție puternică pentru a excela. Vorbind luni, Trump a declarat: „Vom include lideri din alte țări, lideri care sunt foarte distinși. Vom avea un consiliu de administrație. Una dintre persoanele care doresc să facă parte din consiliu este fostul prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair. Un om bun, un om foarte bun.”

La rândul său, Blair a declarat că implicarea strânsă a președintelui a fost „un semnal foarte puternic și vital”. O figură apropiată administrației spune: „El are extrem de multe legături în Israel, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Iordania - și în SUA prin intermediul lui Jared Kushner”.

Citește și:

Planul de pace al lui Donald Trump pentru Gaza: combinație de idei vechi și noi, dar aceleași obstacole

În ceea ce privește calea lui Blair către președintele SUA, relația sa cu Kushner, ginerele lui Trump, este considerată esențială.

Relația celor doi datează de peste un deceniu. Se pare că prima lor întâlnire a avut loc în 2010, când amândoi au participat la botezul fiicelor lui Rupert și Wendi Deng Murdoch, Grace și Chloe - Deng Murdoch este prieten apropiat cu soția lui Kushner, Ivanka Trump.

Relația lor a crescut apoi odată cu preluarea puterii de către Trump în alegerile din 2016 și numirea lui Kushner în funcția de consilier senior, cu responsabilități ample, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Blair s-a întâlnit cu Kushner de mai multe ori în secret pentru discuții despre asumarea unui rol în eforturile lui Trump pentru pace: prima dată în Aspen, Colorado, în septembrie 2016, la un eveniment organizat de veteranul prezentator de știri CBS, Charlie Rose, un prieten al lui Trump.

La câteva zile după victoria electorală a lui Trump din luna noiembrie a acelui an, Blair și Kushner s-au întâlnit din nou la restaurantul Harry Cipriani din hotelul Sherry Netherland din New York.

Blair s-a strecurat la Casa Albă pentru discuții cu Kushner la începutul anului 2017, dar nu a fost anunțat niciun rol formal sau informal. O sursă a declarat la acea vreme: „Blair a militat din greu pentru acest post”. Cu toate acestea, Blair a continuat să colaboreze cu contactele sale pentru a sprijini eforturile lui Kushner ca națiunile arabe să normalizeze relațiile cu Israelul, ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Acordurile Abraham.

Kushner a dezvăluit profunzimea prieteniei lor la o conferință „De la Pace la Prosperitate” din Orientul Mijlociu din 2019, când l-a găzduit pe Blair pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri, numindu-l „fostul prim-ministru care a petrecut mult timp în această regiune, care mi-a fost un bun prieten și un bun consilier în multe dintre aceste probleme”. Blair și institutul său au jucat un rol semnificativ în atragerea Emiratelor Arabe Unite la Acordurile Abraham, asigurându-se că acestea au fost primul stat crucial care a semnat în 2020.

Blair a fost văzut la Casa Albă în iulie anul acesta, în ziua în care Benjamin Netanyahu, prim-ministrul israelian, l-a vizitat pe Trump pentru a-l felicita pentru bombardarea de către SUA a siturilor de îmbogățire a uraniului din Iran.

El s-a întors la sfârșitul lunii august pentru summitul privat privind viitorul Fâșiei Gaza, organizat de Steve Witkoff, trimisul lui Trump, care a apelat, de asemenea, la cunoștințele și contactele lui Blair.

În ceea ce privește planul general, Kushner și Witkoff au fost jucătorii cheie de partea SUA. În legăturp cu ceilalți membri ai consiliului de administrație, Trump a sugerat că candidaturile sunt binevenite - fiind luate în considerare și personalități de rang înalt din Orientul Mijlociu.

Acest lucru ar putea fi important pentru câștigarea sprijinului palestinian, unde numirea lui Blair a fost în mare parte primită bine. Există persoane de partea palestiniană care nu îl văd ca pe un mediator onest, ci ca pe o persoană părtinitoare față de Israel și Statele Unite. Războiul din Irak a fost, de asemenea, invocat ca o acuzație împotriva lui Blair.

Oficialul Hamas, Taher al-Nunu, s-a pronunțat împotriva unui rol pentru Blair și a impunerii „tutelei străine asupra poporului nostru”. „Poporul nostru este mai capabil să-și gestioneze singur propriile afaceri”, a adăugat el.

Blair speră cu siguranță că, odată cu implicarea directă a lui Trump și Kushner, de data aceasta va fi diferit.

Citește și:

Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza

Editor : Ș.R.