Live TV

Nume-surpriză. Cine ar putea prelua conducerea autorității de tranziție post-război în Gaza

Data publicării:
Tenth Anniversary Of The London 7/7 Bombings
Fostul premier britanic Tony Blair. ©FOTO: GULIVER/GETTY IMAGES
Din articol
Model: Timorul de Est și Kosovo ”Riviera Orientului Mijlociu” pare a nu mai fi de actualitate

"Cred că avem un acord" privind Gaza, a declarat vineri preşedintele american Donald Trump, după ce le-a prezentat un nou plan de pace săptămâna aceasta mai multor lideri musulmani şi premierului israelian Benjamin Netanyahu. Și, pentru că discuțiile trebuie să se poarte și despre perioada post-război, BBC scrie că numele fostului premier britanic Tony Blair a fost vehiculat în discuții privind conducerea unei autorități de tranziție postbelică în Gaza, instituită ca parte a planului de pace prezentat de SUA.

Propunerea, care se spune că are sprijinul Casei Albe, ar presupune ca Blair să conducă o autoritate guvernamentală susținută de ONU și de țările din Golf, înainte de a li se ceda controlul palestinienilor.

Biroul său a declarat că Blair nu va sprijini nicio propunere care ar duce la strămutarea populației din Gaza.

Sir Tony Blair, care a condus Marea Britanie în războiul din Irak în 2003, a participat la discuții la nivel înalt cu SUA și alte părți despre viitorul Fâșiei Gaza.

În august, el a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump pentru a discuta planurile pentru teritoriu, pe care trimisul SUA în Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” - deși nu s-au dezvăluit multe alte detalii despre întâlnire.

Conform unor informații publicate în The Economist și în mass-media israeliene, planurile ar putea prevedea ca Blair să conducă un organism numit Autoritatea Internațională de Tranziție din Gaza (Gita). Acesta ar solicita un mandat al ONU pentru a fi „autoritatea politică și juridică supremă” a Fâșiei Gaza timp de cinci ani.

Model: Timorul de Est și Kosovo

Planul ar urma modelul administrațiilor internaționale care au supravegheat tranziția Timorului de Est și a Kosovo către statutul de stat. Inițial, ar avea sediul în Egipt, lângă granița sudică a Fâșiei Gaza, înainte de a intra în Gaza odată ce Fâșia va fi stabilă, alături de o forță multinațională.

În calitate de prim-ministru, Blair a luat decizia de a angaja forțele britanice în războiul din Irak din 2003, care a fost puternic criticat în ancheta oficială privind conflictul, care a constatat că el a acționat pe baza unor informații eronate, fără certitudinea existenței armelor de distrugere în masă în această țară.

După ce a părăsit funcția în 2007, Blair a ocupat funcția de trimis special pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului puterilor internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU). El s-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

Rapoartele privind discuțiile despre implicarea sa într-o autoritate de tranziție pentru Gaza vin după ce președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi că este gata să colaboreze cu Trump și alți lideri mondiali pentru a pune în aplicare un plan de pace cu două state.

Abbas a subliniat că respinge un viitor rol de guvernare al Hamas în Gaza și a cerut dezarmarea acestuia.

Pe parcursul conflictului, mai multe părți au prezentat diverse propuneri pentru viitorul Fâșiei Gaza.

”Riviera Orientului Mijlociu” pare a nu mai fi de actualitate

În februarie, Donald Trump a lansat planuri – care par să fi fost abandonate între timp – pentru ca SUA să preia „o poziție de proprietate pe termen lung” asupra fâșiei, afirmând că aceasta ar putea deveni „Riviera Orientului Mijlociu”.

Ideea ar fi implicat strămutarea forțată a palestinienilor din teritoriu și ar fi constituit o încălcare a dreptului internațional. SUA și Israelul au afirmat că ar fi vorba de o emigrare „voluntară”.

În martie, SUA și Israelul au respins un plan arab pentru reconstrucția postbelică a Fâșiei Gaza, care ar fi permis celor 2,1 milioane de palestinieni care locuiesc acolo să rămână pe loc. Autoritatea Palestiniană și Hamas au salutat planul arab, care prevedea ca Gaza să fie guvernată temporar de un comitet de experți independenți și ca forțe internaționale de menținere a păcii să fie dislocate acolo.

În iulie, o conferință internațională condusă de Franța și Arabia Saudită la New York a propus un „comitet administrativ de tranziție” pentru Gaza, care ar funcționa „sub egida Autorității Palestiniene”. Nici SUA, nici Israelul nu au participat. Așa-numita Declarație de la New York a fost susținută de majoritatea Adunării Generale a ONU într-o rezoluție adoptată la începutul acestei luni.

La începutul acestei săptămâni, Marea Britanie a recunoscut oficial Statul Palestina, alături de Franța, Canada, Australia și alte câteva țări.

În discursul său, Abbas le-a mulțumit pentru acest gest, inclusiv Danemarcei, deși această țară nu a recunoscut încă Palestina. Danemarca a declarat că va face acest lucru numai dacă vor fi îndeplinite anumite condiții.

Marea Britanie și alte țări au reiterat apelurile pentru o soluție cu două state, care ar prevedea crearea unei Palestine independente în Cisiordania și Fâșia Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, alături de Israel.

Israelul și SUA au criticat această mișcare, considerând-o o „recompensă pentru Hamas”.

Armata israeliană a lansat o campanie în Gaza ca răspuns la atacul condus de Hamas asupra sudului Israelului la 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice.

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
volodimir-zelenski-1-scaled
5
Volodimir Zelenski a anunțat când va renunța la președinția Ucrainei: „Obiectivul meu...
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Digi Sport
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Rogobete trimite Corpul de Control la spitalul de copii din Iași...
cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a...
Premierul Ilie Bolojan.
Bolojan promite o „reformă profundă” în sănătate după moartea a 6...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
Ultimele știri
Zelenski i-a cerut lui Trump rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune (media)
„Cred că a sosit momentul”. Ce îl sfătuiește Lukaşenko pe Zelenski
AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Netanyahu Addresses the UN General Assembly
Netanyahu a susținut un discurs „istoric” la ONU, transmis prin megafoane, pentru a fi auzit de ostaticii din Gaza. QR code-ul lui Bibi
New York, NY - September 27, 2024: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu addresses the 79th session of the United Nations General Assembly. In his speech, Netanyahu discussed Israel's stance on regional security, peace initiatives, and global cooperat
Discursul lui Benjamin Netanyahu la ONU ar urma să fie transmis în Gaza prin difuzoare plasate de armată în apropiere
Benjamin Netanyahu
Statul din UE care l-a declarat pe Benjamin Netanyahu persona non grata: „Sunt proceduri împotriva lui pentru crime de război”
Liev Schreiber
Liev Schreiber și Sharon Osbourne, printre cele 1.200 de personalităţi care denunţă boicotul instituţiilor cinematografice israeliene
Eurovision_Song_Contest_2026_logo
Televiziunile publice din Europa vor vota în legătura cu excluderea Israelului din concursul muzical Eurovision 2026
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum a apărut David Popovici în public. Deși are o mașină foarte scumpă, campionul olimpic este de-o modestie...
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Codul Rutier 2025 despre mersul cu 100 de km/h în localitate – lista completă de sancțiuni
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...