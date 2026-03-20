Video „Adio, prietene!” Viktor Orban îi aduce un omagiu lui Chuck Norris. Cum s-au cunoscut cei doi

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán și-a adus omagiul actorului Chuck Norris, care a decedat vineri la vârsta de 86 de ani.

„Adio, prietene”, a postat Orban pe X, alături de un videoclip în care cei doi bărbați apar împreună, scrie Politico.

Videoclipul datează din noiembrie 2018, când Norris l-a întâlnit pe Orbán la Budapesta. În clip, Orbán îi spune lui Norris că este „practic un luptător de stradă, nu provin din elită”. Liderul maghiar îl duce apoi pe starul artelor marțiale să vadă unitatea antiteroristă a Ungariei — „cei mai duri tipi” — executând o serie de activități specifice unor tipi duri, ceea ce îl determină pe Norris să spună: „Am văzut antrenamente peste tot în lume, iar aceasta este cea mai bună demonstrație, cea mai bună pe care am văzut-o.”

În aceeași călătorie, Orbán i-a spus americanului că „90% dintre comentariile despre mine sunt negative… liberalii mă urăsc”.

„Ești ca Trump”, a spus Norris.

„Puțin mai mult decât atât!”, a răspuns Orbán.

Norris a fost campion mondial la karate și a devenit vedetă de filme de arte marțiale în producții precum „The Delta Force”, precum și în serialul TV „Walker, Texas Ranger”. El a fost un republican de marcă și l-a susținut pe Donald Trump în timpul campaniei electorale din 2016, îndemnând „cetățenii iubitori de libertate” să „se ralieze” lui Trump.

 

