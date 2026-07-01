Alegeri anticipate în Kazahstan, la 23 august, după intrarea în vigoare a noii constituții: care sunt noile prevederi

Kazahstanul va organiza alegeri parlamentare anticipate pe 23 august, conform unui decret semnat de preşedinte Kassîm-Jomart Tokaev miercuri, în condiţiile în care o nouă constituţie a intrat în vigoare în statul central-asiatic, relatează Reuters.

Noua lege fundamentală a Kazahstanului restrânge parlamentul bicameral într-un legislativ mai mic, cu o singură cameră. De asemenea creează un nou post de vicepreşedinte, care ar urma să fie ocupat după alegeri, notează Agerpres.

Tokaev, care şi-a început mandatul în 2019, pune în practică o amplă reformă a vieţii politice în cea mai mare economie din Asia Centrală, un exportator major de minerale şi de energie cu un sistem politic autoritar.

El a venit iniţial la putere ca succesor desemnat al preşedintelui fondator al Kazahstanului, Nursultan Nazarbaev. Tokaev a rupt legăturile cu predecesorul său în 2022, acuzând că un val de proteste populare în care au murit sute de oameni a fost de fapt o tentativă de lovitură de stat a loialiştilor lui Nazarbaev.

Tokaev a prezentat de atunci cele trei decenii la putere ale lui Nazarbaev drept o perioadă de corupţie necontrolată şi a încercat să erodeze influenţa de care se mai bucură acesta, comentează Reuters.

Luna trecută, fostul partid la putere în Kazahstan Amanat, care a dominat politica ţării sub diverse nume de la fondarea sa de către Nazarbaev în 1999, a fuzionat cu partidul nou format Adilet, care este condus de aliaţi apropiaţi ai lui Tokaev.

Editor : B.E.