În plin blocaj politic, cu Parlamentul la un pas de vacanță și fără o majoritate clară pentru învestirea unui nou Guvern, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, spune că România este „mai aproape ca niciodată” de alegeri anticipate. Acesta susține că partidul își menține linia de opoziție, exclude susținerea unui Executiv condus de Sorin Grindeanu și acuză că „linia roșie” trasată de președintele Nicușor Dan blochează orice soluție politică: „Ceea ce face domnia sa este împotriva sensului Constituției”.

AUR: „Suntem mai aproape ca nicicând de alegeri anticipate”

În contextul în care negocierile pentru formarea unui nou Guvern sunt în impas, iar fostele partide ale coaliției nu reușesc să ajungă la un consens, Petrișor Peiu susține că scenariul alegerilor anticipate devine tot mai probabil.

Întrebat dacă vede parlamentari AUR care ar putea rupe rândurile pentru a susține un nou Executiv, liderul senatorilor AUR a exclus această variantă.

„Nu văd astăzi parlamentari AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui Guvern, pentru că toată lumea înțelege că astăzi suntem mai aproape ca nicicând de această soluție a alegerilor anticipate”, a declarat Peiu.

Acesta a explicat că, în opinia sa, un eventual transfer politic nu ar aduce beneficii nici celor care ar părăsi partidul.

„Trebuie să înțeleagă toată lumea că cine pleacă astăzi din AUR își pierde mandatul”, a adăugat liderul AUR.

Peiu a precizat că, până în prezent, nu au existat discuții concrete cu alte partide despre varianta alegerilor anticipate, însă consideră această variantă „o soluție logică” în lipsa unei majorități parlamentare.

AUR refuză orice susținere pentru un guvern Grindeanu

Declarațiile vin după ce PSD și-a asumat oficial intrarea la guvernare și l-a desemnat pe Sorin Grindeanu drept propunere de premier. În paralel, PNL, USR și UDMR insistă pentru varianta unui guvern minoritar de dreapta, condus de Siegfried Mureșan.

Peiu a reiterat că AUR nu va susține formula PSD.

„Noi nu votăm un eventual guvern propus de Sorin Grindeanu. Nu votăm persoana domnului Sorin Grindeanu. Problema este politica publică, programul de guvernare”, a spus senatorul.

El a explicat că apropierea punctuală dintre AUR și PSD în cazul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Ilie Bolojan nu a însemnat o alianță politică.

„Noi am și anunțat încă de dinainte de moțiunea de cenzură că nu avem o alianță cu Partidul Social Democrat și nu urmărim crearea unei majorități parlamentare cu Partidul Social Democrat”, a precizat Peiu.

În același timp, liderul AUR a admis că partidul este dispus la dialog cu orice actor politic, inclusiv cu reprezentanți PSD, dacă există deschidere.

„Oricând vorbim cu oricine (...). Nu cred că avem în Parlament astăzi persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi”, a spus acesta.

AUR acuză excluderea de la negocieri și invocă suspendarea președintelui

Peiu susține că AUR nu își va modifica poziția cât timp partidul este exclus din consultările pentru formarea unei majorități.

„AUR nu-și va schimba poziția dacă președintele Nicușor Dan și coaliția majoritară nu-și schimbă poziția. Atâta timp cât dânșii ne exclud de la construcția unei soluții pentru această legislatură, nici noi nu avem de ce să ne schimbăm poziția”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

Mai mult, acesta a sugerat că actuala conduită a șefului statului ar putea alimenta o nouă tentativă de suspendare.

„Ceea ce face domnia sa este împotriva sensului Constituției. Sigur că este o modalitate de a invoca depășirea unor atribuții și suspendare a domniei sale”, a declarat Peiu.

Editor : Ș.A.