Kazahstanul încearcă să își consolideze relația cu administrația președintelui Donald Trump, într-o mișcare menită să reducă dependența de cei doi vecini dominanți, Rusia și China. Declarațiile elogioase ale liderului de la Astana la adresa președintelui american sunt parte a unei strategii diplomatice mai ample, prin care statul din Asia Centrală încearcă să își întărească poziția într-o regiune aflată în centrul competiției dintre marile puteri, remarcă, într-o analiză, The New York Times.

Silueta orașului Astana, capitala Kazahstanului, reflectă concret abordarea acestei națiuni din Asia Centrală în materie de afaceri externe. Un panou cu inscripția „Moscova” tronează pe acoperișul unui centru de afaceri kazah-rus. Alături se află un hotel de lux încununat de o pagodă, deținut de compania petrolieră de stat chineză. În apropiere se ridică o clădire strălucitoare de hotel și un centru comercial, purtând sigla brandului american Ritz-Carlton.

Toate acestea se află în umbra Abu Dhabi Plaza, cel mai înalt zgârie-nori al orașului, construit de o firmă imobiliară din Emiratele Arabe Unite. Este rezultatul a ceea ce președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, numește o politică externă „multivectorială”, se arată în analiza publicată de presa americană.

Vladimir Putin (st) și Kassym-Jomart Tokayev (dr), la începutul vizitei oficiale în Kazahstan. Sursa foto: Profimedia Images

În căutarea unei mai mari independențe și securități, națiunea fără ieșire la mare a lui Tokayev, cu o populație de 21 de milioane de locuitori, înconjurată de Rusia și China, a încercat să contrabalanseze superputerile vecine prin atragerea de investiții din țări mai îndepărtate. Printre acestea se numără Statele Unite; țări europene precum Olanda și Elveția; Coreea de Sud; Turcia; și mai multe țări din Orientul Mijlociu.

Miza unei apropieri de Washington

Dorința de a urma exemplul statelor din Golf este palpabilă la sediul fondului suveran de investiții al Kazahstanului, Samruk Kazyna, al cărui nume provine de la o pasăre magică din folclorul kazah care depune un ou de aur în vârful Arborelui Vieții. Sistemul politic strict controlat al Kazahstanului, eforturile sale multinaționale de atragere a investițiilor și dezvoltarea sa bazată pe resursele naturale prezintă similitudini cu țări precum Emiratele Arabe Unite și Qatar.

„Ne ghidăm după o abordare pragmatică”, a declarat Nurlan Zhakupov, directorul fondului, într-un interviu acordat la ultimul etaj al unui zgârie-nori cu vedere spre o zonă recent construită din Astana. „Dacă considerăm că merită să colaborăm cu SUA, UE, o companie chineză, rusă, coreeană, germană, din Emiratele Arabe Unite sau de orice altă origine, evaluăm această colaborare pe baza performanței relative și alegem ceea ce este cel mai avantajos pentru noi.”

În ultima perioadă, s-a pus un accent deosebit pe Statele Unite.

Kazahstanul joacă la trei capete

Kazahstanul este un partener secundar al Rusiei într-o alianță militară de tip NATO și într-un bloc comercial de tip Uniunea Europeană. Dar acest lucru nu i-a împiedicat pe liderii săi să curteze agresiv Washingtonul sub președinția lui Trump, ceea ce a dus la o serie de acorduri comerciale, o serie de întâlniri la nivel înalt și o activitate frenetică de colaborare cu companiile americane.

Ca răspuns la războiul Rusiei în Ucraina, guvernele din Asia Centrală s-au apropiat mai mult ca bloc, salutând în același timp abordarea tranzacțională a domnului Trump în materie de politică externă. Acestea caută oportunități de a-și reduce dependența de Moscova, chiar dacă acționează cu prudență pentru a nu intra în conflict cu Kremlinul sau a nu-și antagoniza China.

Kassîm-Jomart Tokayev și-a consolidat puterea în urma alegerilor anticipate. Foto: Profimedia

„În ceea ce privește relațiile de afaceri, situația nu a fost niciodată mai bună”, a declarat Jeff Erlich, președintele Camerei de Comerț Americane din Kazahstan, care activează în această regiune și în împrejurimile ei încă de la sfârșitul anilor 1990. „Din experiența mea, acest lucru este evident.”

La Washington, Donald Trump a renunțat la discursul tradițional al Americii privind drepturile omului și democrația în contextul politicii externe. În schimb, a adoptat o abordare mercantilistă, evaluând țări precum Kazahstanul în funcție de acordurile pe care le pot oferi. Una dintre prioritățile principale a fost asigurarea accesului la rezervele considerabile de minerale esențiale ale Kazahstanului și garantarea faptului că acestea pot fi exportate prin „Coridorul Central”, o rută care traversează Marea Caspică și Caucazul pentru a ocoli Rusia.

Modul autoritar de guvernare al lui Tokayev - care a modificat recent Constituția Kazahstanului pentru a-și consolida puterea - a reprezentat odată un obstacol în relația țării sale cu Statele Unite. Însă sub cea de-a doua administrație Trump, care a desființat programele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) dedicate problemelor legate de drepturile omului în Kazahstan, astfel de preocupări nu mai constituie un motiv de iritare pentru Washington.

Trump, „omul providențial” pentru Kazahstan?

Liderul kazah s-a alăturat Consiliului pentru Pace al lui Trump. A aderat la Acordurile Abraham, deși Kazahstanul avea deja relații diplomatice cu Israelul. Și a condus anul trecut o delegație la nivel înalt formată din lideri din Asia Centrală la Washington, în cadrul căreia compania minieră de stat kazahă a semnat un acord privind tungstenul cu o companie americană despre care s-a dezvăluit ulterior că era susținută de fiii lui Donald Trump.

Acesta a fost doar unul dintre cele 29 de acorduri pe care Kazahstanul le-a semnat cu companii americane, în valoare de peste 17 miliarde de dolari. Printre acestea s-au numărat un acord cu serviciul de internet prin satelit „Leo” al Amazon, precum și un acord cu Nvidia, producătorul american de cipuri, și cu Firebird, o companie americană de cloud computing, pentru construirea unui centru de date dedicat inteligenței artificiale. Kazahstanul a încheiat, de asemenea, un acord în valoare de 4,2 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 300 de vagoane de tren de la firma americană Wabtec.

Donald Trump și Vladimir Putin fac fotografii pe pista aeroportului din baza militară americană din Alaska. Foto: Profimeia

În timpul vizitei la Washington, Tokayev a declarat că Trump a fost „trimis de cer”. O implicare prea agresivă în relația cu președintele american ar putea prezenta riscuri pentru Kazahstan în cazul în care vânturile politice se schimbă la Washington.

Senatorul Jon Ossoff din Georgia, în timpul campaniei sale pentru realegere, a declarat că, dacă democrații vor prelua puterea în Congres, oamenii vor fi interogați sub jurământ cu privire la implicarea fiilor lui Trump în afacerea cu tungsten din Kazahstan, arată The New York Times în analiza sa.

Unii investitori occidentali și-au exprimat îngrijorarea că influența Rusiei și a Chinei asupra Kazahstanului ar putea pune în pericol aprovizionarea cu resurse esențiale a țărilor occidentale, în cazul în care Moscova sau Beijingul ar decide să intervină. Însă, până în prezent, Kazahstanul a fost un furnizor de încredere, chiar și pe fondul deteriorării relațiilor dintre Rusia și Occident din cauza conflictului din Ucraina.

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Editor : C.A.