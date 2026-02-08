Live TV

Alegeri prezidențiale în Portugalia: Antonio Jose Seguro îl învinge pe candidatul de extremă dreapta (exit-poll)

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro (stânga) și liderului de extremă dreapta André Ventura.
Cine este Seguro Aspecte pozitive pentru Ventura

Socialistul moderat Antonio Jose Seguro a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, învingându-l pe adversarul său de extremă dreapta, Andre Ventura, potrivit a două proiecţii ale posturilor naţionale de televiziune bazate pe sondaje la ieşirea de la urne, scrie AFP.

Seguro, în vârstă de 63 de ani, ar primi între 67% şi 73% din voturi, contra 27% până la 33% pentru Ventura, de 43 de ani, anunță Agerpres.
El ar urma să-i succeadă la începutul lunii martie conservatorului Marcelo Rebelo de Sousa, în funcţie de zece ani.

Sondajele la ieșirea de la urne realizate pentru canalele de televiziune RTP, SIC și TVI/CNN au indicat un rezultat mai bun însă pentru Ventura decât cele 22,8% obținute de partidul său anti-imigrație Chega la alegerile generale de anul trecut.

Seguro, un moderat care a câştigat primul tur la 18 ianuarie, s-a prezentat ca o alegere sigură pentru a-l ţine la distanţă pe candidatul partidului de extremă dreapta Chega. Din 2019, gruparea ultranaţionalistă a speculat sentimentele anti-romi, anti-imigranţi şi anti-establishment pentru a deveni principalul partid de opoziţie din ţară.

Deşi Seguro şi forţele care s-au unit în jurul său pentru a ţine extrema dreaptă departe de putere vor fi mulţumiţi de rezultat, sărbătorile vor fi probabil discrete. Cel puţin 14 persoane au murit în ciclurile violente care au lovit naţiunea iberică în ultimele trei săptămâni. Prezenţa la vot a fost ridicată în ziua alegerilor, chiar dacă peste 100.000 de gospodării rămân fără energie electrică, iar serviciile de transport public au fost întrerupte în toată ţara.

Cine este Seguro

Seguro a trăit departe de lumina reflectoarelor timp de peste un deceniu, după ce anterior a fost alături de titanii politicii portugheze şi europene. Fost membru al Parlamentului European, care a continuat să fie mâna dreaptă a prim-ministrului de atunci – şi acum secretar general al Naţiunilor Unite – António Guterres, Seguro a fost numit la conducerea Partidului Socialist după căderea lui José Sócrates în mijlocul crizei financiare din 2011. Însă cariera sa a fost întreruptă după ce a pierdut o luptă internă pentru controlul partidului împotriva primarului Lisabonei, António Costa, în 2014.

Costa a devenit prim-ministru în 2015; mai târziu, la scurt timp după demisia din funcţie în 2023, a devenit preşedinte al Consiliului European. Între timp, Seguro s-a retras din scena politică până anul trecut, când a reapărut pentru a dezvălui o campanie cu şanse mici pentru preşedinţie. Deşi a candidat ca independent, în perioada premergătoare primului tur de scrutin s-a consolidat ca un candidat de consens pentru centru-stânga şi a obţinut o victorie surprinzătoare când alegătorii s-au prezentat la urnele de vot luna trecută.

profimedia-1072528016
Candidații din turul al II-lea al alegerilor prezidențiale din Portugalia, din 8 februarie 2026: socialistul Antonio José Seguro (stânga) și liderului de extremă dreapta André Ventura. Foto: Profimedia

După ce a devenit clar că Seguro se va confrunta cu Ventura în turul doi, candidatura sa a primit sprijinul neaşteptat al conservatorilor dornici să împiedice liderul de extremă dreapta să ajungă şef al statului. Pe lângă personalităţi de centru, precum fostul preşedinte şi prim-ministru Aníbal Cavaco Silva şi fostul comisar european pentru cercetare şi actualul primar al Lisabonei, Carlos Moedas, candidatul de centru-stânga a fost susţinut de mii de alegători care au semnat un manifest emis de personalităţi publice care s-au autoproclamat „nesocialiste”.

Seguro se descrie ca fiind o persoană care „se angajează în dialog, uneşte şi apropie oamenii”. El a promis, de asemenea, că va fi mai „discret” decât preşedintele în exerciţiu Marcelo Rebelo de Sousa, fost profesor de drept şi comentator de televiziune, care a fost atât lăudat, cât şi criticat pentru omniprezenţa sa în timpul mandatului său de zece ani ca şef al statului portughez.

Aspecte pozitive pentru Ventura

Portugalia este o republică semi-prezidenţială în care preşedintele este şeful statului şi are puterea de a numi prim-ministrul şi de a dizolva parlamentul. Preşedintele are, de asemenea, dreptul de a respinge legile, de a numi unii membri ai organismelor cheie ale statului şi ale sistemului judiciar, de a acorda graţieri şi de a fi comandantul suprem al forţelor armate ale ţării.

În această calitate, Ventura ar fi putut exercita o putere considerabilă în favoarea propriului său partid, Chega. Dar chiar şi înfrângerea sa în cursa prezidenţială reprezintă un progres pentru liderul de extremă dreapta.

Prin calificarea în turul al doilea, Ventura a depăşit deja rivali mai mainstream, precum comentatorul conservator de televiziune Luís Marques Mendes, care a candidat din partea Partidului Social-Democrat aflat la guvernare, şi João Cotrim de Figueiredo, candidatul care reprezintă partidul liberal economic Liberal Initiative, aflat în ascensiune.

Portugal Presidential election
Alegeri prezidențiale în Portugalia. Sursa: Profimedia

Apariţia unor personalităţi conservatoare care îl susţin pe Seguro ar putea, de asemenea, să întărească argumentul lui Ventura potrivit căruia partidele de centru-dreapta şi de centru-stânga din ţară sunt entităţi mainstream practic identice.

În cele din urmă, campania i-a oferit liderului de extremă dreapta o acoperire mediatică gratuită şi extinsă, precum şi ocazia de a evalua sprijinul pentru ceea ce a afirmat în repetate rânduri că este obiectivul său final: să devină următorul prim-ministru al Portugaliei.

Președinția este o funcție în mare parte ceremonială în Portugalia, dar exercită unele puteri cheie, inclusiv, în anumite circumstanțe, dizolvarea parlamentului, convocarea de alegeri parlamentare anticipate și dreptul de veto asupra legislației.

Scrutinul are loc într-o perioadă dificilă din punct de vedere meteorologic pentru Portugalia. Furtuna Leonardo a lovit Peninsula Iberică marți, iar agenția meteorologică spaniolă AEMET a avertizat că o altă furtună, Marta, se apropie și va lovi regiunea cu ploi și ninsori sâmbătă.

Mii de persoane sunt acum nevoite să se evacueze din cauza temerilor legate de noi inundații, în timp ce aproape 170 de drumuri au fost închise în Spania și serviciile feroviare din Portugalia au fost întrerupte.

