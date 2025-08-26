Live TV

Alertă aeriană în sudul Italiei, după ce vulcanul Etna a erupt din nou

Data publicării:
Etna erupție
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia

Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), transmite marţi agenţia DPA.

Institutul a raportat emisii puternice de cenuşă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălţimea norului de cenuşă nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marţi.

Autorităţile au ridicat alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Aeroportul internaţional din Catania a rămas deschis pentru moment.

Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa.

Acest vulcan erupe regulat şi este monitorizat constant, spectacolul erupţiilor sale atrăgând un număr mare de vizitatori.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isu salvamont arges munte
1
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
2
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
Primar
4
Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până...
Wonsan Kalma
5
„Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram...
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din tenis
Digi Sport
Umilită la ultimul meci în circuit, a izbucnit în lacrimi în brațele soțului. O mare campioană se retrage din tenis
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
razboi
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi...
doctor tine mana unui pacient
„Nu știu dacă am fost vreodată”. Banii și distanța blochează accesul...
Volodimir Zelenski îl îmbrățișează pe Valeri Zalujnîi care ține în brațe un pistol în cutie, făcut cadou
„Bătălia celor doi Z”. Ce șanse politice are Valerii Zalujnîi în fața...
trafic bucuresti, masini bucuresti
Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși la zgomot peste...
Ultimele știri
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate
Donald Trump a dispus demiterea guvernatoarei Rezervei Federale, Lisa Cook
„Vladimir Putin greşeşte complet”: Woody Allen și-a explicat participarea la Săptămâna Filmului de la Moscova
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Emma Maria Mazzenga aleargă alături de alte competitoare de peste 80 de ani
O alergătoare de 92 de ani are mușchii unei tinere de 20 de ani și continuă să doboare recorduri. Care este secretul succesului ei
masini de carabinieri care blocheaza o strada
Copilul de 2 ani al unor români din Italia a căzut din mașină, în mers. Mama dă vina pe fratele băiatului, poliția are dubii
insula Stromboli
Insula din Italia unde caprele sunt o amenințare mai mare decât frecventele erupții vulcanice. Localnicii sunt terorizați de animale
Avion
Momente de panică într-un avion deasupra Italiei. Turbulențele au obligat zborul Alicante - Roma să aterizeze de urgență la Bolognia
o persoana merge pe strada in ploaie puternica
Furtuna a făcut ravagii în țară. Un mort în Argeș după prăbușirea unui acoperiș. București: copaci la pământ, circulație oprită
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Tăvălugul concedierilor a pornit. Ce domenii sunt afectate și ce ar trebui să facă angajații. Sfaturi de la...
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km
Newsweek
Pensionar de 82 ani cumulează pensie de 5000 lei cu salariu de 10000 lei. 2000 cazuri într-un județ
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată