Alertă aeriană în sudul Italiei, după ce vulcanul Etna a erupt din nou Data publicării: 26.08.2025 08:27 Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), transmite marţi agenţia DPA. Institutul a raportat emisii puternice de cenuşă din craterele de pe vârful vulcanului, însă înălţimea norului de cenuşă nu a putut fi estimată în noaptea de luni spre marţi.Autorităţile au ridicat alerta la nivelul maxim pentru traficul aerian. Aeroportul internaţional din Catania a rămas deschis pentru moment.Etna, cu o altitudine de peste 3.300 de metri, este cel mai mare vulcan activ din Europa.Acest vulcan erupe regulat şi este monitorizat constant, spectacolul erupţiilor sale atrăgând un număr mare de vizitatori.