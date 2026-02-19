Live TV

„Amintiți-vă că Putin e ofițer KGB”: Avertismentul unui fost președinte al Ucrainei pentru Zelenski și Trump

ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images
„Putin vrea să restaureze Uniunea Sovietică” Poroșenko apără acordurile de la Minsk „O chestiune de supraviețuire pentru Ucraina”

Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko îi avertizează pe Volodimir Zelenski și Donald Trump că orice negociere cu Rusia trebuie pornită dintr-o poziție de forță și fără încredere în Vladimir Putin. „Amintiți-vă că este ofițer KGB”, spune el, susținând că liderul de la Kremlin urmărește obiective strategice mult mai ample decât un simplu acord de pace.

Poroșenko se teme că aceste principii sunt ignorate în actualele negocieri de pace mediate de SUA privind războiul Rusiei în Ucraina, a declarat el într-un interviu acordat publicației POLITICO la München.

Supranumit „Regele Ciocolatei” al Ucrainei, Poroșenko își bazează poziția pe experiența acordurilor de la Minsk din 2014 și 2015. Concepute pentru a îngheța conflictul din Donbas și semnate de liderii Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei, precum și de separatiștii ucraineni, niciunul dintre acorduri nu a rezistat.

Declarațiile sale tranșante vin în contextul în care delegații ruse și ucrainene vorbesc la Geneva cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, în cea mai recentă rundă de discuții, deocamdată fără succes, pentru încheierea războiului.

„Putin vrea să restaureze Uniunea Sovietică”

Poroșenko, primul președinte ales al Ucrainei după revolta Euromaidan din 2013–2014, care l-a înlăturat pe Viktor Ianukovici, susținut de Moscova, este preocupat de direcția negocierilor.

Lider al partidului Solidaritatea Europeană, principala formațiune de opoziție din Ucraina, el consideră că rivalul său, președintele Volodimir Zelenski, a greșit implicându-se în negocieri care au exclus europenii și că ar fi trebuit să insiste asupra unei încetări imediate a focului.

„În ciuda catastrofei din Biroul Oval, din februarie anul trecut, ar fi trebuit să rămână ferm pe ideea unei încetări simple a focului. Nu îl înțelege pe Putin și nu îl înțelege pe Trump. Și mai avem o problemă: Trump nu îl înțelege pe Putin. Este o tragedie globală, nu doar pentru Ucraina”, a spus Poroșenko.

Potrivit acestuia, Trump crede că Putin negociază pentru a obține condiții mai bune de pace, însă „nu este adevărat”. „Putin vrea să restaureze Uniunea Sovietică. Vrea să refacă Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială. Visează la locul său în istorie, indiferent de prețul în vieți pierdute, vieți rusești și, desigur, ucrainene.”

Poroșenko nu crede nici că Putin este preocupat în mod real de obținerea unor teritorii suplimentare în estul Ucrainei, pe care trupele ruse nu au reușit să le ocupe. În opinia sa, liderul de la Kremlin folosește această cerere „pentru a destabiliza situația politică internă din Ucraina” și a submina unitatea țării, întrucât orice concesie teritorială ar trebui aprobată prin referendum.

Acesta este scenariul rusesc. Amintiți-vă că Putin este ofițer KGB. Este specialist în astfel de lucruri.

Poroșenko apără acordurile de la Minsk

În campania electorală din 2019, Zelenski l-a atacat pe Poroșenko pentru semnarea acordurilor de la Minsk, extrem de nepopulare și neimplementate de Rusia.

Poroșenko apără procesul de la Minsk, susținând că a făcut concesii minime, mult mai puține decât cerea Putin. „Dar cel puțin Minsk mi-a câștigat cinci ani pentru a consolida statul ucrainean, Biserica și armata”, a afirmat el, considerând că acești ani au făcut diferența în capacitatea Ucrainei de a rezista invaziei pe scară largă din 2022.

El susține că europenii ar trebui să se implice direct în negocieri, sprijinind apelul președintelui francez Emmanuel Macron pentru participarea directă a continentului.

„Europa are tot dreptul să fie la masă, pentru că ea finanțează acum Ucraina. Totuși, fără Trump, fără America, este imposibil să se ajungă la un acord de pace. Rolul Statelor Unite este important, dar fără Europa nu se poate face nimic. Pot juca rolul polițistului bun și al polițistului rău”, a spus el.

Totodată, Poroșenko consideră că Trump trebuie să depășească una dintre liniile sale roșii pentru a garanta securitatea Ucrainei după război. „Trebuie să existe trupe pe teren. Ale cui? Ale Americii, pentru că fără ele conflictul va reizbucni”, a afirmat el, sugerând că Trump, care a exclus trimiterea de trupe americane, ar putea fi convins să își schimbe poziția.

„O chestiune de supraviețuire pentru Ucraina”

Poroșenko și Zelenski au fost cazați la același hotel în timpul Conferinței de Securitate de la München, însă nu s-au întâlnit. „Am vorbit cu el doar de trei ori în ultimii șapte ani”, a spus Poroșenko, precizând că ultima discuție a avut loc în urmă cu mai bine de un an.

Relația dintre cei doi este marcată de ostilitate profundă încă din campania electorală din 2019, câștigată categoric de Zelenski, care promitea că va rezolva conflictul prin negocieri directe cu Putin.

Ulterior, procurori numiți de Zelenski l-au inculpat pe Poroșenko pentru infracțiuni grave, inclusiv trădare și corupție, acuzații pe care acesta le consideră fabricate și despre care spune că vor fi declarate ilegale și neconstituționale de Curtea Supremă.

În contextul unor scandaluri recente de corupție și al unei crize parlamentare, Poroșenko avertizează că Ucraina ar putea fi nevoită să formeze un guvern de unitate națională.

„Parlamentul este într-o criză profundă. Și din această cauză, el nu va avea altă opțiune decât să formeze un guvern de unitate națională. Nu pun nicio condiție. Nu am nevoie de nicio funcție. Dar devine o chestiune de supraviețuire pentru Ucraina”, a conchis el.

