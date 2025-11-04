Live TV

Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte

Tesla
Noi standarde de siguranță

Tesla a fost somată de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) să furnizeze documente detaliate în cadrul unei investigaţii ample privind posibile defecte de siguranţă ale mânerelor sale de uşi retractabile, care ar putea bloca pasagerii în interiorul vehiculului, transmite CNBC.

Autorităţile americane au anunţat că au primit noi plângeri de la proprietarii Tesla, chiar şi după lansarea oficială a anchetei, în septembrie. Mulţi dintre aceştia au raportat că nu au putut intra sau ieşi din maşini din cauza pierderii de putere a bateriei sau a altor defecţiuni ale sistemului electronic de deschidere a uşilor.

În unele cazuri, copii au rămas blocaţi în vehicule supraîncălzite, fiind necesară intervenţia echipajelor de urgenţă sau spargerea geamurilor pentru a-i elibera.

Biroul pentru Investigaţii privind Defectele al NHTSA a declarat că, până la 27 octombrie 2025, a primit 16 rapoarte privind nefuncţionarea mânerelor exterioare din cauza unei tensiuni insuficiente a bateriei de 12 volţi la anumite modele Tesla Model Y din 2021.

Ancheta a fost declanşată după un articol al Bloomberg, care a dezvăluit incidente în care persoane au fost rănite sau chiar au murit după ce au rămas blocate în maşini Tesla în urma unor coliziuni sau pene de curent care au împiedicat deschiderea uşilor.

Într-un interviu ulterior, designerul-şef al Tesla, Franz von Holzhausen, a afirmat că firma intenţionează să modifice designul mânerelor, recunoscând problemele de utilizare în situaţii de urgenţă.

Tesla, considerată parțial vinovată pentru un accident fatal. Mașina folosise pilotul automat. Ce daune va plăti firma lui Musk

Noi standarde de siguranță

Companii concurente, precum Rivian, analizează la rândul lor posibile revizuiri ale mânerelor retractabile, în timp ce Volkswagen a anunţat că nu va adopta acest tip de design, CEO-ul Thomas Schäfer explicând: „clienţii nu îl doresc”.

În paralel, China pregăteşte noi standarde de siguranţă auto, care vor impune mânerelor de uşi mecanisme de urgenţă mai vizibile şi mai uşor de folosit. Ministerul Industriei şi Tehnologiei Informaţiei din China a publicat deja un proiect de reglementare, aflat în consultare publică până la 22 noiembrie.

Investigaţia NHTSA vizează toate vehiculele Tesla Model Y din 2021 vândute sau închiriate în SUA, precum şi modelele Model 3 şi Model Y produse între 2017 şi 2022.

Ancheta include analiza sistemelor de deschidere a uşilor, a bateriilor de 12V, a software-ului şi a altor componente relevante.

Tesla are termen până la 10 decembrie pentru a furniza informaţiile solicitate, riscând amenzi de până la 27.874 de dolari pe zi pentru fiecare încălcare, cu un plafon maxim de 139,3 milioane de dolari, dacă nu răspunde complet şi la timp la cererea autorităţilor.

 

