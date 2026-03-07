Live TV

Video Imagini Digi24 de pe portavionul cu propulsie nucleară George W Bush, trimis de SUA în Orientul Mijlociu

Data actualizării: Data publicării:
portavionul uss george h. w. bush
Portavionul „USS George H. W. Bush” Foto: Profimedia Images

Statele Unite trimit al treilea portavion cu propulsie nucleară în Orientul Mijlociu. George W Bush va fi mutat în Estul Mediteranei, de unde va participa la operațiunile din Orientul Mijlociu, potrivit Fox News. În 2022, la câteva luni de la izbucnirea războiul din Ucraina, o echipă Digi24 a mers la bordul uriașului portavion american.

Prezența militară americană în Orientul Mijlociu a atins un nivel istoric, fiind catalogată drept cea mai mare mobilizare de forțe de la invazia Irakului din 2003. Această concentrare masivă susține Operațiunea Epic Fury, lansată pe 28 februarie 2026.

Abraham Lincoln este primul portavion care a ajuns în Marea Arabiei și este platforma principală pentru avioanele care bombardează sudul Iranului. Adică de pe puntea acestui portavion pleacă avioanele de luptă.

Apoi a ajuns Gerald Ford, cel mai nou, mai mare și puternic portavion proiectat vreodată. Din Estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez și operează acum în Marea Roșie.

Flota Marinei SUA contină cu distrugătoare și submarine.

Toate aceste nave au în spate puterea aeriană. Bombardierele strategice au fost și vor fi folosite pentru lovituri chirurgicale. Dacă B-2 Spirit a fost folosit pentru a „deschide ușa”, B-1este cel care „dărâmă casa”.

Bombardierele B 1 Lancer au aterizat la baza RAF Fairford din Marea Britanie. Pot transporta până la 34 de tone de muniție, mai mult decât oricare alt bombardier din flotă.

Bombardierele B-52 nu zboară deasupra Iranului, ci lansează rachete de croazieră de la distanțe de sute de kilometri.

Numărul total al aparatelor de zbor americane implicate direct sau în suport este în jur de 350.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin Visits Hungary
1
Vladimir Putin a trimis în Ungaria echipa care a sabotat alegerile din R. Moldova, pentru...
Victor Ponta
2
Fiica fostului prim-ministru Victor Ponta s-a întors în țară cu un avion comercial
Donald Trump
3
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar...
Inauguration of NATO missile defence base in Romania
4
Ambasadorul României la NATO, după doborârea rachetei iraniene: Decizia de a găzdui...
Rachete interceptoare
5
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat...
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilie Bolojan.
Bolojan: Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară. Facem tot ce este posibil
rachete iran - israel - 5 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 8. Șeful Parlamentului iranian: Țările care găzduiesc baze americane în regiune nu vor cunoaște pacea
Ministerul Afacerilor Externe.
Criză în Orientul Mijlociu: MAE pregătește un zbor charter Riad – București, cu 189 de locuri, pentru românii din Qatar
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
MAE anunță că circa 14.000 de români sunt prinși în zona de conflict din Orientul Mijlociu. Câți au fost repatriați până acum
Close up to a two pawns chess pieces with the flags of united states and iran over a chess board and black background in geopolitical concept
Capitularea Iranului este „un vis pe care SUA îl vor duce cu ele în mormânt”, spune președintele Masoud Pezeshkian
Recomandările redacţiei
grafic economie bani
Avertismentul sumbru al analiștilor privind criza din Orientul...
F-35C Lightning II portavion sua avion de vanatoare rachete bombe nava
Aliații SUA din Europa și Asia se tem că războiul cu Iran îi va lăsa...
alexandru nazare
Alexandru Nazare, implicat într-un accident rutier, două persoane au...
donald trump
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte...
Ultimele știri
Noi declarații în scandalul Ungaria-Ucraina. Orban, mesaj pentru Zelenski: „Încetaţi ameninţările şi şantajul! Nu mă puteţi intimida”
Fostul partid de guvernământ polonez alege un adept al liniei dure drept candidat la șefia guvernului în alegerile din 2027
Victor Ponta cere anchetă și spune că fiica sa îndeplinea criteriile de repatriere: MAE le neagă mincinos
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai mare provocare în martie, în funcție de zodia ta
Cancan
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de...
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Adevărul
„Probabil că va fi numit Al Treilea Război Mondial peste 10 ani”. Ce spune Generalul Ben Hodges despre...
Playtech
Profeția făcută acum patru ani de „Noul Nostradamus” care ar fi devenit realitate. Ce a prezis în 2022 despre...
Digi FM
Eva Mendes a împlinit 52 de ani, iar Ryan Gosling i-a pregătit o surpriză uriașă. „S-ar putea să mă găsiți în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
Pro FM
Elvis Presley, de la celebritate absolută la decădere. Ce ar fi produs „prăbușirea” lui: „I-a fost greu să...
Film Now
Cillian Murphy și-a dorit un actor anume în rolul fiului personajului său, în filmul „Peaky Blinders”: El...
Adevarul
Cum l-a atras Israelul pe Ali Khamenei într-o capcană mortală. Dezvăluiri din culisele asasinării...
Newsweek
Peste 30 de ani de muncă și o pensie care abia îi ajunge pentru facturi. Poate pensionarul cumpăra vechime?
Digi FM
Kira Hagi, despre iubire, bunici și teatru: "Mă simt binecuvântată că port acest nume"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Daniel, fiul lui Liam Neeson, după ce a fost supus unei intervenții pe cord: Am tras lozul scurt, nu trăiți...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii