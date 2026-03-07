Statele Unite trimit al treilea portavion cu propulsie nucleară în Orientul Mijlociu. George W Bush va fi mutat în Estul Mediteranei, de unde va participa la operațiunile din Orientul Mijlociu, potrivit Fox News. În 2022, la câteva luni de la izbucnirea războiul din Ucraina, o echipă Digi24 a mers la bordul uriașului portavion american.

Prezența militară americană în Orientul Mijlociu a atins un nivel istoric, fiind catalogată drept cea mai mare mobilizare de forțe de la invazia Irakului din 2003. Această concentrare masivă susține Operațiunea Epic Fury, lansată pe 28 februarie 2026.

Abraham Lincoln este primul portavion care a ajuns în Marea Arabiei și este platforma principală pentru avioanele care bombardează sudul Iranului. Adică de pe puntea acestui portavion pleacă avioanele de luptă.

Apoi a ajuns Gerald Ford, cel mai nou, mai mare și puternic portavion proiectat vreodată. Din Estul Mediteranei, a tranzitat Canalul Suez și operează acum în Marea Roșie.

Flota Marinei SUA contină cu distrugătoare și submarine.

Toate aceste nave au în spate puterea aeriană. Bombardierele strategice au fost și vor fi folosite pentru lovituri chirurgicale. Dacă B-2 Spirit a fost folosit pentru a „deschide ușa”, B-1este cel care „dărâmă casa”.

Bombardierele B 1 Lancer au aterizat la baza RAF Fairford din Marea Britanie. Pot transporta până la 34 de tone de muniție, mai mult decât oricare alt bombardier din flotă.

Bombardierele B-52 nu zboară deasupra Iranului, ci lansează rachete de croazieră de la distanțe de sute de kilometri.

Numărul total al aparatelor de zbor americane implicate direct sau în suport este în jur de 350.

Editor : M.B.