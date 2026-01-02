Președintele CIO: „Rusia nu va participa la JO de iarnă 2026 nici măcar în cazul unui armisitiţiu cu Ucraina”

Kirsty Coventry, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, a anunţat vineri că decizia de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026 nu va schimbată în nicio situaţie. Sportivii ruşi vor putea participa sub un steag neutru.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) rămâne inflexibil. Kirsty Coventry, preşedinta organizaţiei, a confirmat în paginile cotidianului italian Corriere della Sera decizia de a exclude Rusia de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, care vor avea loc între 6 şi 22 februarie.

Întrebată dacă un acord de pace între Rusia şi Ucraina ar putea schimba situaţia, Coventry a fost categorică. „În această etapă, un armisitiţiu nu ar schimba decizia deja luată: Ruşia şi Belarus nu vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă. În schimb, sportivii ruşi şi belaruşi vor participa individual, ca sportivi neutri”, a afirmat Kirsty Coventry, potrivit News.ro.

Rusia şi Belarus sunt supuse sancţiunilor de la invadarea Ucrainei de către trupele armate, în februarie 2022.



Cu toate acestea, sportivii ruşi şi belaruşi vor putea participa sub steag neutru, fără drapel sau imn naţional. O astfel de decizie a fost deja aplicată pentru ultimele Jocuri Olimpice, la Paris, în 2024.

