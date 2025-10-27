„Calul este rege”: Insula din „capitala mondială a mașinilor” care a interzis automobilele încă de când au fost inventate

În nordul statului american Michigan, cunoscut drept „capitala mondială a mașinilor”, există o insulă cu 600 de locuitori, 600 de cai și un stil de viață dintr-o eră de mult apusă, care a interzis mașinile imediat după ce au fost inventate.

Statul Michigan și orașul său cel mai populat, Detroit, sunt cunoscute în special pentru marile companii auto care au fost fondate aici, precum Ford, General Motors sau Chrysler. În nordul regiunii, însă, pe lacul Huron, o insulă pitorească fără nicio mașină atrage vizitatori curioși de sute de ani.

Insula Mackinac are o suprafață de aproape 4 kilometri pătrați și singura autostradă din America unde nu ai voie să conduci cu mașina. Chiar și mașinuțele de golf sunt interzise pe străzile insulei, așa că dacă auzi vreun sunet care seamănă cu un claxon sau cu scârțâitul anvelopelor pe asfalt, cel mai probabil este vorba de o gâscă sau o bufniță.

Insula Mackinac are singura autostradă din SUA unde oamenii nu au voie să circule cu mașina. Foto: Facebook / Mackinac Island Tourism Bureau

„Calul este rege aici”, a spus Urvana Tracey Morse, care deține un magazin de artizanat. Legenda spune că în 1898, atunci când motorul unei mașini a produs un zgomot mai puternic, care a speriat toți caii din apropiere, autoritățile locale au decis să interzică toate vehiculele cu motoare cu ardere internă din singurul sat de pe insulă. Doi ani mai târziu, legea a fost extinsă și pentru restul insulei.

La mai bine de un secol de atunci, în jur de 1,2 milioane de oameni vizitează insula Mackinac în fiecare vară. După ce coboară din feribotul care îi aduce din Mackinaw City sau St. Ignace, turiștii pot explora insula pe jos, cu bicicleta sau cu trăsura trasă de cai.

Odată cu venirea toamnei, în jur de 300 dintre cei 600 de cai folosiți pe insulă pe timpul verii sunt aduși înapoi pe teritoriul continental al statului Michigan. Acela este semnul că s-a încheiat sezonul turistic.

În jur de 1,2 milioane de oameni vizitează insula Mackinac în fiecare vară. Foto: Profimedia Images

„Caii sunt folosiți la orice, de la colectarea gunoiului la livrările prin FedEx”, a explicat Morse, care vinde artă, bijuterii și obiecte decorative din oase și dinți de balenă. Ea s-a stabilit pe insulă după o excursie pe care a făcut-o în 1990, pe vremea când era studentă.

„Așa este stilul nostru de viață, ritmul nostru. Unora dintre noi ne place tradiția mersului pe bicicletă sau pe jos sau cu taxiul tras de cai”, a povestit Morse.

În afară de cai, locuitorii insulei Mackinac și turiștii pot circula și cu bicicleta. Cele 1.500 de biciclete disponibile pentru închiriat reprezintă cel mai popular vehicul de transport folosit pe insulă.

Cele 1.500 de biciclete disponibile pentru închiriat reprezintă cel mai popular vehicul de transport folosit pe insula Mackinac. Foto: Profimedia Images

Timp de sute de ani, comunitățile de nativi americani au folosit locația strategică a insulei, la confluența lacurilor Huron și Michigan, pentru pescuit și vânat.

Ei credeau că stâncile de calcar și pădurile înverzite semănau cu o broască țestoasă uriașă care ieșea din apă, așa că au numit insula Michilimachinac, adică „locul marii țestoase”, în limba Anishinaabemowin.

Forțele britanice au scurtat numele și au construit un fort de apărare pe insulă în 1780. În Fortul Mackinac se găsește astăzi cea mai veche clădire din statul Michigan, folosită începând cu secolul al XVIII-lea de ofițerii staționați aici. În urma războiului din 1812, Statele Unite au preluat controlul asupra insulei.

Mai multe situri funerare, unele dintre ele vechi de 3.000 de ani, au fost descoperite pe insulă. „Este unul dintre cele mai sacre locuri ale noastre din Marile Lacuri”, a spus și Eric Hemenway, un membru al grupului de popoare indigene Anishinaabe.

