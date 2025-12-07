Live TV

Geneva
Geneva văzută din Catedrala Sf Petru. Foto: Profimedia

Un studiu al unui club exclusivist de călători a desemnat cel mai elegant oraș din Europa. În studiu au fost analizate peste 100 de orașe de pe continentul european.

Dacă vă place să gustați puțin din lux, atunci există un loc pe care trebuie să îl vizitați. În Europa există multe țări care se bucură de o viață rafinată, de la capitala modei, Milano, până la bogățiile Luxemburgului.

Cu toate acestea, potrivit unui nou studiu realizat de PrivateUpgrades, cel mai „elegant” loc dintre toate nu este altul decât Geneva, în Elveția.

Pentru a descoperi care este cel mai elegant oraș, studiul a analizat peste 100 de orașe europene și a comparat concentrația acestora de hoteluri de cinci stele, restaurante din ghidul Michelin și terenuri de golf pe cap de locuitor.

Fiecare oraș a primit un scor din 100, iar Geneva a obținut un scor impresionant de 98,3 pe scala eleganței.

Are cel mai mare număr de terenuri de golf pe cap de locuitor, cu 7,36, și o densitate de 57 de restaurante din Ghidul Michelin și 18 hoteluri de 5 stele la 100 de kilometri pătrați din suprafața orașului.

Numită uneori „capitala bancară privată a Elveției”, Geneva se află în partea de sud a țării și se învecinează cu Franța. Este sediul Crucii Roșii, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Organizației Mondiale a Comerțului.

În acest oraș elegant sunt multe lucruri de făcut, chiar dacă nu dispuneți de fonduri generoase. Geneva se află în apropierea Alpilor elvețieni și a numeroase lacuri și râuri frumoase, care merită explorate.

Unul dintre lucrurile de neratat în oraș este Centrul Vechi. Cu străzile sale sinuoase, această porțiune de istorie, perfectă pentru plimbări, este ideală pentru o zi de explorare.

Deși Geneva este un loc scump de vizitat, o modalitate de a economisi bani este transportul.

Orașul este mic și se poate parcurge pe jos, așa că nu este nevoie să cheltuiți mult pe taxiuri. Mai mult, multe hoteluri vă oferă dreptul la un card care vă permite să utilizați gratuit transportul public - asigurați-vă că verificați la rezervare dacă cazarea dvs. este eligibilă.

