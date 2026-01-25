Care sunt cele mai aglomerate orașe din lume. „Se constată o tendință generală de agrevare a congestiei”

Live TV

De mai bine de 15 ani, TomTom Traffic Index monitorizează starea drumurilor, înregistrând pulsul acestora minut cu minut pentru a alcătui o imagine de ansamblu pe un an întreg a modului în care vehiculele s-au deplasat prin sute de orașe importante din lume. Ediția din acest an spune o poveste dureroasă și familiară. Pe măsură ce orașele cresc și călătoriile se multiplică, provocarea gestionării rețelelor rutiere urbane continuă să planeze asupra municipalităților, urbanistilor și autorităților de transport.

Traffic Index confirmă că menținerea traficului în mișcare nu a fost niciodată mai dificilă.

Cifrele sunt disponibile și, în întreaga lume, în 2025 observăm tendința generală de agravare a congestiei, în ceea ce privește nivelul de congestie și timpul de călătorie pe kilometru.

„Ar fi mult mai rapid să enumerăm orașele în care timpul de deplasare s-a îmbunătățit și a scăzut în comparație cu 2024. Dintre cele aproape 500 de orașe analizate în 2025, doar 34 au înregistrat reduceri ale timpului de deplasare pe kilometru în interiorul orașului în comparație cu anul precedent”, arată studiul TomTom.

Orașe în care traficul s-a îmbunătățit

În Sapporo, Japonia, traficul pare să se îmbunătățească. Orașul Hokkaido a înregistrat cea mai proastă zi din punct de vedere al traficului în 2024, din cauza vremii nefavorabile. În 2025, însă, s-a înregistrat o ușoară reducere, de o secundă pe km, a timpului mediu de deplasare.

În Europa, Groningen, Olanda, și Kiel, Germania, au înregistrat cele mai mari îmbunătățiri în ceea ce privește timpul de deplasare pe km. Traficul s-a fluidizat puțin și în Paris și Toulon, Franța. Poate că cel mai remarcabil oraș din acest grup restrâns este New York, Statele Unite. Metropola americană a înregistrat o reducere de 1% a timpului mediu de deplasare pe kilometru în 2025.

Cele mai lente centre urbane din lume

În ceea ce privește centrele urbane cu cel mai lung timp de deplasare pe km, vedem un top trei diversificat, cu orașe din America de Sud, Europa și Asia de Sud. În fruntea listei se află Barranquilla, Columbia, unde este nevoie de 3 minute și 40 de secunde pentru a parcurge un kilometru. Londra este din nou cel mai lent oraș din Europa.

Timpul mediu de deplasare pe kilometru a crescut cu 4 secunde, la 3 minute și 38 de secunde în 2025. În Asia, Bengaluru, India, este din nou unul dintre cele mai lente orașe din lume. Timpul mediu de deplasare aici este de 3 minute și 37 de secunde pe km.

Cele mai aglomerate orașe din lume

Mexico City, Mexic, se clasează ca fiind cel mai aglomerat oraș în Indicele de trafic din acest an, cu un scor de 75,9. Bengaluru, India, se clasează pe locul al doilea (74,4). Centrul istoric al orașului Dublin, Irlanda, ocupă locul al treilea (72,9).

Orașele care au înregistrat cea mai mare încetinire

Mai multe orașe cunoscute din America și Europa au înregistrat o creștere a timpului mediu de deplasare măsurat în condiții reale în 2025 față de 2024. Cea mai semnificativă creștere a fost înregistrată în Salto, Uruguay, unde timpul de deplasare măsurat a crescut cu 12,3%. Trei orașe din SUA au înregistrat o agravare a timpului de deplasare anul trecut. Syracuse, Minneapolis și San Francisco au înregistrat creșteri ale timpilor pe km de 8,9%, 6,9% și, respectiv, 6,6%. Innsbruck, Austria, a înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă a duratei călătoriei pe kilometru.

Editor : Sebastian Eduard

