Ce spune prinţul Harry despre acuzația că i-a spart nasul unchiului său, prinţul Andrew

Un fragment dintr-o nouă biografie a prinţului Andrew, publicată sâmbătă în presa britanică, dezvăluie că, la o reuniune de familie în 2013, ducele de York a avut o discuţie aprinsă, care a degenerat, cu prințul Harry. „S-au dat pumni pentru ceva ce Andrew a spus pe la spatele lui Harry”, afirmă autorul biografiei, Andrew Lownie. Prinţul Harry a negat că i-a spart nasul prinţului Andrew.

Presupusa ceartă a început când „Harry i-a spus [unchiului său] că e un laş pentru că nu i-a spus asta în faţă. Harry l-a bătut pe Andrew, după toate relatările, lăsându-l cu nasul însângerat înainte ca cearta să fie oprită”, arată Andrew Lownie, potrivit The Guardian, preluată de News.ro.

Biografia lui Lownie, intitulată „The Rise and Fall of the House of York” (Ascensiunea şi căderea casei York), susţine, de asemenea, că Andrew i-a spus nepotului său că mariajul său cu Meghan Markle, acum ducesă de Sussex, „nu va dura mai mult de o lună”.

El ar fi „acuzat-o pe Meghan că este o oportunistă şi că este prea bătrână pentru Harry, adăugând că nepotul său face cea mai mare greşeală din viaţa lui” şi i-ar fi spus că a „înnebunit”, acuzându-l că nu a „verificat cu atenţie trecutul ei” înainte de logodna lor din 2017.

În weekend, un purtător de cuvânt al lui Harry şi Meghan a declarat: „Pot confirma că prinţul Harry şi prinţul Andrew nu s-au bătut niciodată şi că prinţul Andrew nu a făcut niciodată comentariile care i se atribuie despre ducesa de Sussex către prinţul Harry”.

Relaţii „problematice”

Ducele şi ducesa au trimis o scrisoare oficială ziarului Daily Mail în legătură cu publicarea a ceea ce purtătorul lor de cuvânt a descris ca fiind „inexactităţi grave, remarci dăunătoare şi defăimătoare”.

Prinţul Andrew a căzut în dizgraţie după un interviu dezastruos acordat în 2019 pentru Newsnight despre prietenia sa cu Jeffrey Epstein, finanţistul american decedat şi condamnat pentru abuzuri sexuale. Ducele a fost deposedat de titlurile sale regale şi militare în 2021.

Cartea susţine că Harry şi fratele său, William, au avut relaţii „problematice” cu Andrew de ani de zile şi că Andrew a fost, de asemenea, nepoliticos cu soţia lui William, Catherine, prinţesa de Wales.

Regele Charles i-a permis fratelui său mai mic să rămână în Royal Lodge, un conac cu 30 de camere din Windsor Great Park, proprietate a coroanei. Cu toate acestea, anul trecut, regele a pus capăt alocaţiei lui Andrew, estimată la 1 milion de lire sterline pe an, ridicând semne de întrebare cu privire la aranjamentele viitoare.

„Abia aşteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi”

Sursa citată în biografia lui Lownie susţine că prinţul de Wales doreşte să-l „evacueze” pe duce şi pe fosta sa soţie, Sarah Ferguson, care locuieşte cu Andrew, deşi cuplul a divorţat în 1996.

Potrivit sursei Entitled, „[William] o detestă şi pe Sarah ... şi abia aşteaptă ziua în care tatăl său îi va da afară pe amândoi. Dacă Charles nu o va face, vă garantez că primul lucru pe care îl va face William când va deveni rege va fi să-i evacueze”.

Harry a rupt legăturile cu familia sa, invocând „toxicitatea” vieţii regale şi presupusul rasism faţă de soţia sa, mutându-se cu familia sa tânără în Canada şi apoi în SUA în 2020. În 2022, el a publicat o carte de memorii, Spare, în care a detaliat tensiunile din relaţiile sale cu tatăl şi fratele său.

În acest an, el a declarat pentru BBC că şi-a iertat familia şi că „i-ar plăcea o reconciliere”.

