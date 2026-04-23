Video Vizită surpriză la Kiev: Prinţul Harry ajunge în Ucraina pentru două zile

Prinţul Harry a sosit joi la Kiev, într-o vizită neanunţată de două zile în Ucraina, potrivit unor informaţii publicate pe reţelele de socializare de Centrul ucrainean de luptă împotriva dezinformării şi de Căile Ferate ucrainene, relatează AFP și News.ro.

Imagini distribuite online îl arată pe prinţ coborând dintr-un tren în capitala ucraineană, unde a fost întâmpinat de mai multe persoane, pe care le-a salutat la sosire.

„Mă bucur să fiu din nou în Ucraina”, a declarat prinţul Harry, potrivit postului britanic ITV, care îl însoţeşte în această vizită.

Fiul mai mic al regelui Charles al III-lea a mai efectuat vizite surpriză în Ucraina pentru a-şi exprima susţinerea faţă de militarii care luptă împotriva invaziei ruse declanşate în 2022.

În aprilie 2025, el a vizitat, împreună cu soţia sa, Meghan Markle, un centru de reeducare a militarilor răniţi la Liov, în vestul ţării.

Potrivit ITV, în cadrul actualei vizite de două zile, prinţul Harry urmează să ajungă şi la Halo Trust, o organizaţie de caritate specializată în deminare, susţinută în trecut de mama sa, prinţesa Diana.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
3
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
bolojan si grindeanu in parlament
4
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
ilie bolojan
5
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Te-ar putea interesa și:
serhii flash militar ucrainean ranit
„O dronă a zburat spre mine. Nu mai am casă”. Rușii au vrut să ucidă un consilier militar ucrainean atacându-l cu un roi de drone
Aeroportul Rzeszow
Împrumutul UE pentru Ucraina, aprobat după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul. Reacția lui Zelenski
Domul de metal acoperă sarcofagul din 1986 care acoperă reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl.
Risc de accident nuclear major în Ucraina: rachete rusești survolează zona Cernobîl (Reuters)
photo-collage.png (43)
Kaja Kallas anunță interdicții pentru militarii ruși. UE vrea să le blocheze accesul în Europa
Ursula von der Leyen.
Zeci de mii de copii ucraineni, deportați în Rusia. UE convoacă o reuniune la nivel înalt la Bruxelles: „Moscova a furat copilării”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
„Ziua demisiei”. Miniștrii PSD nu participă la ședința de Guvern și...
profimedia-0975326545
Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România. Comisia din...
Președontele SUA, Donald Trump, la un summit NATO.
Listă a țărilor „neascultătoare și cuminți”: administrația Trump...
salajanu
Dosarul baronilor locali din CJ Sălaj și Bistrița-Năsăud. Dinu Iancu...
Ultimele știri
„SUA nu vor dicta condițiile” negocierilor privind comerțul liber, avertizează premierul Canadei, Mark Carney
Spionul moldovean Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciilor de Informații și Securitate din Moldova, va fi extrădat mâine
Daniel Dăianu, despre impozitul progresiv: „Argumentele că echitabilă este cota unică mi se par ridicole”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, adevărul din spatele aparițiilor perfecte: „Mi se pare foarte dificil”
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
De unde a pornit ura istorică a fanilor Universității Craiova împotriva lui Dinamo! Povestea celor 12...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Ceasuri de lux pentru tot lotul FCSB, deși joacă în play-out!
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După ce a ”făcut o gafă de proporții și a confirmat relația”, Cristi Chivu a ”comis-o” iar în direct...
Pro FM
Lora, mesaj tranșant despre presiunea de a avea copii: „Jos labele de pe uterul meu!”
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
După cât timp de la depunerea dosarului primești prima pensie? Întârzierile sunt de luni de zile. De ce?
Digi FM
Ortodocşii îl sărbătoresc joi pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă. Ce e bine să faci...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun