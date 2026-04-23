Prinţul Harry a sosit joi la Kiev, într-o vizită neanunţată de două zile în Ucraina, potrivit unor informaţii publicate pe reţelele de socializare de Centrul ucrainean de luptă împotriva dezinformării şi de Căile Ferate ucrainene, relatează AFP și News.ro.

Imagini distribuite online îl arată pe prinţ coborând dintr-un tren în capitala ucraineană, unde a fost întâmpinat de mai multe persoane, pe care le-a salutat la sosire.

„Mă bucur să fiu din nou în Ucraina”, a declarat prinţul Harry, potrivit postului britanic ITV, care îl însoţeşte în această vizită.

Fiul mai mic al regelui Charles al III-lea a mai efectuat vizite surpriză în Ucraina pentru a-şi exprima susţinerea faţă de militarii care luptă împotriva invaziei ruse declanşate în 2022.

În aprilie 2025, el a vizitat, împreună cu soţia sa, Meghan Markle, un centru de reeducare a militarilor răniţi la Liov, în vestul ţării.

Potrivit ITV, în cadrul actualei vizite de două zile, prinţul Harry urmează să ajungă şi la Halo Trust, o organizaţie de caritate specializată în deminare, susţinută în trecut de mama sa, prinţesa Diana.

