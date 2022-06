Dintr-o mină de cărbune din îndepărtata Rusie ies cantități uriașe de metan, cel mai periculos gaz cu efect de seră din punctul de vedere al încălzirii globale. Este considerată cea mai mare „scurgere” de metan depistată vreodată dintr-un singur loc, transmite CNN.

Mina Raspadskaya din regiunea Kemerovo aflată în sudul Rusiei eliberează aproape 90 de tone de metan pe oră, potrivit noilor date de la GHGSat, o companie care folosește sateliți pentru a monitoriza din spațiu scurgerile de metan.

Compania spune că a depistat 13 degajări de metan distincte în timpul trecerilor sateliților pe 14 ianuarie 2022 și a obervat mai multe degajări la date ulterioare.

Stephane Germain, fondatorul și președintele GHGSat, a declarat pentru CNN miercuri că scurgerea de pe 14 ianuarie nu a fost un incident singular. Compania a detectat scurgeri consistente de la instalație în ultimele cinci luni.

„Găsim scurgeri mari peste tot în lume, însă aceasta a ieșit în evidență”, a spus reprezentantul GHGSat, adăugând că este cea mai mare scurgere înregistrată vreodată și care a fost urmărită la sursă.

GHGSat a spus că dacă emisiile continuă în același fel timp de un an de zile, mina va emite mai mult de 764.000 de tone de metan – echivalentul cantității de gaze naturale necesare alimentării a 2,4 milioane de gospodării timp de un an.

Raspadskaya, compania care operează mina, nu a răspuns solicitărilor CNN la momentul publicării articolului.

Pe locul doi după dioxidul de carbon, metanul contribuie cel mai mult la schimbările climatice provocate de oameni.

Metanul este principalul component al gazelor naturale care este folosit pentru a încălzi casele și pentru gătit și se poate scurge din mine de cărbune, exploatații de petrol și gaze precum și din conducte care transportă combustibili fosili. De asemenea este emanat și din gropi de gunoi și agricultură, eructațiile vacilor fiind una dintre cele mai mari surse din acest domeniu.

Mult timp, metanul a fost trecut cu vederea ca fiind o problemă, deoarece emisiile totale sunt semnificativ mai mici decât cele de CO2.

Însă, gazul are de aproximativ 80 de ori mai multă putere de încălzire pe termen scurt decât dioxidul de carbon, potrivit Panelului Interguvernamental ONU pe Schimbări Climatice, concentrația de metan din atmsoferă fiind mai mare acum decât a fost vreodată în ultimii cel puțin 800.000 de ani.

„Uitându-ne dintr-un alt unghi, metanul este cel mai rapid câștig al lumii”, spune Germain. „Dacă putem găsi sursele de metan din jurul lumii, poate avea un impact foarte mare pe termen scurt asupra schimbărilor climatice. Și de aceea este atât de important pentru noi să găsim sursele și apoi să lucrăm cu operatorii și cu reglementatorii pentru a găsi moduri de a reduce acele emisii”.

Nivelul emisiilor de metan, în creștere

După o încetinire la începutul anilor 2000, concentrațiile de metan din atmosferă au crescut rapid în ultimul deceniu, cu rate medii de creștere pe cinci ani care acum se întrec cu cele văzute în anii ’80.

Metanul este dificil de detectat deoarece este invizibil și inodor. GHGSat folosește șase sateliți cu spectrometre de înaltă rezoluție care fac metanul vizibil și pot arăta sursa exactă a scurgerilor.

„Fiecare gaz din atmosferă absoarbe lumina la o anumită lungime de undă, fiecare gaz are o «amprentă spectrală» iar spectrometrul caută acele amprente”, a explicat Germain.

El spune că scurgerea din Rusia se potrivește cu tendința mai mare pe care compania o vede în întrega lume.

„Emisiile din extracția cărbunelui au crescut semnificativ în ultimul an. Am văzut asta în China. Am văzut asta în Rusia. Am văzut asta în SUA. Am văzut asta în Australia și atât de sistematic, pentru noi, indică o creștere a producției de cărbune”, a spus el.

Un acord pentru a limita folosirea cărbunelui a fost un punct important de dispută la sumitul climatic COP26 din Glasgow anul trecut, statele agreând în final să „elimine treptat” consumul ca parte a eforturilor de a menține temperaturile globale cât de aproape posibil de 1,5 grade Celsius.

Germain spune că producția mai mare de cărbune se corelează cu creșterea prețurilor la gaze.

„Țările care au resurse de cărbune sunt probabil foarte interesate în a avea surse alternative de energie care au un cost mai scăzut decât prețul de acum al gazului. Asta este ceea ce credem că vedem și sincer este foarte regretabil”, a spus el.

GHGSat a spus că emisiile mari de metan din Mina Raspadskya ar putea fi intenționate și legate de siguranța de la mină. Aceștia spun că metanul este un produs secundar care nu poate fi evitat în cadrul mineritului, odată cu pungile de gaz emise în timpul procesului de extracție.

O mare acumulare de metan în tunelurile subterane ar putea fi extrem de periculoasă deoarece metanul este exploziv. Minerii de la situl Raspadskaya au suferit anterior consecințe mortale. În 2010, o explozie a gazelor din mină a ucis mai mult de 60 de oameni.

Planeta apropiindu-se rapid de încălzirea cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile de dinaintea apariției industriei, oamenii de știință au avertizat că metanul din atmosferă trebuie redus repede. Cele 1,5 grade au fost identificate ca fiind un prag critic iar menținerea acestei încălziri pe cât de aproape posibil de acest punct este ținta cheie a acordului reper privind clima, semnat la Paris.

