Video CEO-ul unei companii chineze de robotică a publicat un clip în care e bătut de robotul său, în încercarea de a combate scepticismul

Data publicării:
Imagine AI
Captură video

Directorul unei companii chineze de robotică a intrat în ring cu propriul său model, pentru un meci demonstrativ. Numele modelului este T-800, exact ca personajul negativ al filmului „Terminator”.

Într-un videoclip postat pe Instagram, CEO-ul EngineAI, Zhao Tongyang, s-a echipat cu protecții pentru picioare, stomac și cap. Angajații l-au tachinat, întrebându-l dacă este nervos.

Robotul T-800 al companiei pare apoi să-l lovească pe Tongyang în stomac, iar acesta poate fi văzut căzând la pământ.

„Prea violent!”, a spus Tongyang. „Prea brutal!”

Videoclipul cu CEO-ul companiei a fost publicat după ce EngineAI a postat un alt videoclip în care robotul său umanoid execută lovituri și salturi. Scepticii online au acuzat că robotul din videoclip era CGI (trucaj cinematografic), așa că următorul videoclip al companiei a arătat robotul lovind cu piciorul în stomacul CEO-ului.

Într-un comentariu sub ultimul său videoclip, EngineAI a scris că startup-ul era „curios” să afle cum se simte T800 când lovește pe cineva, așa că au făcut un „experiment” pentru a afla.

