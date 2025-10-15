Live TV

Cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii la Kabul: „Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi”

Data publicării:
fum-explozie-kabul
Exploziile s-au produs înainte ca armistițiul cu Pakistanul să intre în vigoare. Foto: Profimedia

Cel puțin cinci oameni au murit și 35 au fost răniți în explozii produse miercuri seară, 15 octombrie, la Kabul, a transmis ONG-ul italian Emergency, care administrează un spital în capitala Afganistanului, relatează AFP.

Exploziile s-au produs înainte ca armistițiul cu Pakistanul să intre în vigoare.

Am început să primim ambulanţe pline cu răniţi şi am aflat că au existat explozii la câţiva km de spitalul nostru”, a afirmat Dejan Panic, directorul Emergency în Afganistan.

„Au sosit 40 de persoane, printre care femei şi copii. (...) Din nefericire, cinci persoane erau deja decedate la sosire”, a mai adăugat Panic.

Pakistanul și administrația talibanilor afgani au convenit asupra unui armistițiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, ora 18:00, ora locală din Pakistan (13:00 GMT). După intrarea

După instaurarea armistițiului, Kabulul și Islamabadul s-au învinuit reciproc de lansarea de noi atacuri la frontieră miercuri. Conform unor surse de securitate pakistaneze, Islamabadul a efectuat și „lovituri de precizie” asupra Kabulului.

Două explozii au răsunat în cursul serii în capitala afgană, urmate de o serie de ambulanţe şi de patrulări ale forţelor de securitate talibane, a mai raportat AFP.

Noul episod de violenţe între cele două țări a fost declanşat săptămâna trecută după explozii produse în Afganistan, inclusiv două în capitala Kabul, atribuite Pakistanului. Ca represalii, guvernul taliban a lansat sâmbătă o ofensivă la frontieră, la care Islamabad a promis un „răspuns ferm”. 

Zeci de morţi au fost raportaţi de ambele părţi sâmbătă şi duminică.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român! "Stați, că-mi vine rău"
Digi Sport
Gigi Becali a dezvăluit cu ce sumă a prejudiciat statul român! "Stați, că-mi vine rău"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
photo-collage.png - 2025-10-15T203846.645
SUA, ultimatum pentru Putin să încheie războiul din Ucraina. „Dacă...
bani-lei-1536x866
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va...
Woman's,Fingers,Holding,Passport,Of,Usa,(united,States,Of,America)
SUA ies din lista celor mai puternice 10 pașapoarte din lume pentru...
Ultimele știri
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul”
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tensiuni la granita afghanistan pakistan
Noi ciocniri armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Peste 10 civili au fost ucişi și cel puțin 100 răniți
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute
jurnaliste-conferinta presa-india
Scuza unui ministru taliban după ce jurnalistele au fost excluse de la o conferință de presă: cum a reparat situația
Pakistani army troops on the Pakistan/Afghan border border at Torkham.
Tensiuni majore între Pakistan şi Afganistan: talibanii au ucis 58 de soldați pakistanezi. Granița dintre cele două țări a fost închisă
Screenshot 2025-10-11 213821
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după...
Adevărul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul...
Playtech
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade din Satu Mare. Seismologii explică cât de rar e un astfel de...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Gest incredibil de solidaritate. Directorul Muzeului Astra, premiat la Bruxelles, a dormit în maşină pentru...
Newsweek
UE ar putea interzice vânzarea țigărilor cu filtru și electronice. Se va aplica și în România
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...