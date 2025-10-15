Live TV

Noi ciocniri armate la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan. Peste 10 civili au fost ucişi și cel puțin 100 răniți

tensiuni la granita afghanistan pakistan
Foto: REUTERS/Saeed Ali Achakzai
Tensiuni alimentate de probleme legate de securitate

Peste 10 civili au fost ucişi şi circa 100 au fost răniţi în noi ciocniri la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan, în cele mai grave confruntări armate izbucnite între cele două ţări vecine din ultimii ani.

Acest nou episod de violenţe a fost declanşat săptămâna trecută după explozii produse în Afganistan, inclusiv două în capitala Kabul, atribuite Pakistanului, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

Ca represalii, guvernul taliban a lansat sâmbătă o ofensivă la frontieră, la care Islamabad a promis un „răspuns ferm".

Zeci de morţi au fost raportaţi de ambele părţi sâmbătă şi duminică, iar confruntările armate au fost reluate miercuri în zori.

Cincisprezece civili au fost ucişi în regiunea afgană Spin Boldak, a declarat pentru AFP Ali Mohammad Haqmal, purtător de cuvânt al departamentului de informaţii al oraşului la frontieră, care a raportat tiruri de mortiere.

Numărul deceselor a fost confirmat de Abdul Jan Barak, un oficial de la spitalul din Spin Boldak, care a declarat că peste 80 de femei şi copii au fost răniţi.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a acuzat forţele pakistaneze că au lansat „încă o dată" atacuri pe teritoriul afgan, „folosind arme uşoare şi grele în districtul Spin Boldak".

Tensiuni alimentate de probleme legate de securitate

Potrivit acestuia, 12 civili au fost ucişi şi peste 100 au fost răniţi, a precizat el într-un comunicat, fără a menţiona victime în rândul forţelor de securitate afgane.

Calmul a revenit în zonă după ce soldaţi pakistanezi au fost ucişi şi arme au fost confiscate, a declarat Mujahid.

Pakistanul nu a comentat imediat informaţiile, însă surse locale din domeniul securităţii au declarat că au fost vizate poziţii afgane în districtul Kurram, mai la nord.

Toate magazinele din Spin Boldak sunt închise, iar mulţi locuitori au fugit din zonă, a remarcat un corespondent AFP.

Aceste noi confruntări armate survin pe fondul tensiunilor recurente dintre cele două ţări vecine, alimentate de probleme legate de securitate.

Pakistanul, care se confruntă cu o recrudescenţă a atacurilor împotriva forţelor sale de securitate, acuză Afganistanul că „adăposteşte" grupări teroriste, conduse de talibanii pakistanezi (TTP), acuzaţie pe care Kabulul o neagă.

Joi, ministrul pakistanez al apărării, Khawaja Muhammad Asif, a insistat în Parlament că numeroasele încercări de a convinge talibanii afgani să înceteze să sprijine TTP au eşuat.

Această mişcare, care susţine că împărtăşeşte aceeaşi ideologie ca talibanii afgani, este acuzată de Islamabad că a ucis sute de soldaţi ai săi din 2021.

