Live TV

Companiile aeriene din SUA nu vor mai plăti compensații pasagerilor pentru zborurile întârziate

Data actualizării: Data publicării:
Aeroport
Foto: Profimedia

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat vineri că renunță oficial la planul predecesorului său de a obliga companiile aeriene să plătească pasagerilor despăgubiri atunci când zborurile din SUA sunt perturbate din cauza transportatorilor.

În decembrie 2024, Departamentul Transporturilor din SUA, sub conducerea președintelui de atunci Joe Biden, a solicitat opinia publicului cu privire la elaborarea unor norme care să oblige companiile aeriene să plătească între 200 și 300 de dolari pentru întârzieri interne de cel puțin trei ore și până la 775 de dolari pentru întârzieri mai lungi, informează AlJazeera

Luna trecută, un grup de 18 senatori democrați a îndemnat administrația Trump să nu renunțe la planul de compensare.

„Aceasta este o propunere de bun simț: atunci când o greșeală a unei companii aeriene impune costuri neprevăzute familiilor, compania aeriană ar trebui să încerce să remedieze situația oferind cazare consumatorilor și ajutându-i să acopere costurile”, se arată în scrisoarea semnată de senatorii democrați Richard Blumenthal, Maria Cantwell, Ed Markey și alții.

Companiile aeriene din SUA trebuie să ramburseze pasagerilor costul zborurilor anulate, dar nu sunt obligate să compenseze clienții pentru întârzieri. Uniunea Europeană, Canada, Brazilia și Marea Britanie au toate reguli de compensare pentru întârzierile companiilor aeriene. În prezent, nicio companie aeriană mare din SUA nu garantează compensații în numerar pentru perturbări semnificative ale zborurilor.

În Europa pasagerii care se confruntă cu întârzieri semnificative ale zborurilor în Uniunea Europeană (UE) pot avea dreptul la compensații financiare, conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Sumele variază între 250 € și 600 € per pasager, în funcție de distanța zborului și durata întârzierii la destinația finală.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
5
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Digi Sport
Surpriză de proporții! Au pierdut acasă cu locul 166 în lume și sunt OUT de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ambasada Rusiei
Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații...
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
pompa benzina
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și...
alexandru rogobete
Propunerea ministrului Sănătăţii după cazul copilei moarte la...
Ultimele știri
Cristiano Ronaldo, roșu direct pentru un gest necontrolat. Ce a urmat apoi a scandalizat asistența
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly a anunţat că toate medaliile i-au fost furate în timp ce se afla în spital, la căpătâiul mamei sale
Preliminariile CM 2026. Bosnia - România, un meci de „totul sau nimic”. Lucescu: „Nu are cum să îmi fie frică, nu e așa greu cum pare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Alibaba
Casa Albă afirmă că platforma comercială Alibaba ajută armata chineză împotriva unor ținte din SUA (Financial Times)
Portul Pireu
SUA vor ca Grecia să ia înapoi Portul Pireu de la chinezi „E regretabil, dar cred că sunt soluții, se poate găsi o ieșire”
Inteligență Artificială
Bitdefender taie mai puțin de 7% din forța de muncă globală. Câți angajați sunt afectați în România
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert: „Mulți au ideea de distrugere asigurată. Nu trebuie să fie cazul”
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
Reacția furioasă a Chinei după anunțul SUA privind vânzarea de arme către Taiwan
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte...
Adevărul
Jeffrey Epstein s-a oferit să furnizeze rușilor informații despre Trump
Playtech
Cât gaz consumă o centrală termică într-o zi de iarnă. Calcul orientativ pentru o locuință de 80 mp
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Elevi medaliați internațional nu mai primesc burse sportive, după o decizie a Ministerului Educației...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA