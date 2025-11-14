Companiile aeriene din SUA nu vor mai plăti compensații pasagerilor pentru zborurile întârziate

Administrația președintelui Donald Trump a anunțat vineri că renunță oficial la planul predecesorului său de a obliga companiile aeriene să plătească pasagerilor despăgubiri atunci când zborurile din SUA sunt perturbate din cauza transportatorilor.

În decembrie 2024, Departamentul Transporturilor din SUA, sub conducerea președintelui de atunci Joe Biden, a solicitat opinia publicului cu privire la elaborarea unor norme care să oblige companiile aeriene să plătească între 200 și 300 de dolari pentru întârzieri interne de cel puțin trei ore și până la 775 de dolari pentru întârzieri mai lungi, informează AlJazeera

Luna trecută, un grup de 18 senatori democrați a îndemnat administrația Trump să nu renunțe la planul de compensare.

„Aceasta este o propunere de bun simț: atunci când o greșeală a unei companii aeriene impune costuri neprevăzute familiilor, compania aeriană ar trebui să încerce să remedieze situația oferind cazare consumatorilor și ajutându-i să acopere costurile”, se arată în scrisoarea semnată de senatorii democrați Richard Blumenthal, Maria Cantwell, Ed Markey și alții.

Companiile aeriene din SUA trebuie să ramburseze pasagerilor costul zborurilor anulate, dar nu sunt obligate să compenseze clienții pentru întârzieri. Uniunea Europeană, Canada, Brazilia și Marea Britanie au toate reguli de compensare pentru întârzierile companiilor aeriene. În prezent, nicio companie aeriană mare din SUA nu garantează compensații în numerar pentru perturbări semnificative ale zborurilor.

În Europa pasagerii care se confruntă cu întârzieri semnificative ale zborurilor în Uniunea Europeană (UE) pot avea dreptul la compensații financiare, conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Sumele variază între 250 € și 600 € per pasager, în funcție de distanța zborului și durata întârzierii la destinația finală.

Editor : Sebastian Eduard