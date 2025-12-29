Live TV

Confruntări cu militanţi ai Statului Islamic în Turcia: Șapte poliţişti au fost răniţi 

Data publicării:
The training of Turkish police special operations teams for challenging missions
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Şapte poliţişti turci au fost răniţi în timpul unei ciocniri cu militanţi suspectaţi de apartenenţă la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunţat luni postul public de televiziune TRT Haber.

Potrivit TRT Haber, echipele de poliţie au lansat o operaţiune asupra unei case despre care se crede că adăposteşte militanţi. Poliţiştii răniţi nu se află în stare gravă.

Postul de televiziune NTV a precizat că suspecţii au deschis focul asupra poliţiştilor în momentul lansării operaţiunii. Forţele speciale ale poliţiei au fost trimise în zonă din provincia Bursa pentru a oferi sprijin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Săptămâna trecută, poliţia turcă a reţinut 115 persoane suspectate de apartenenţă la Statul Islamic, despre care se spune că plănuiau să comită atacuri în timpul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou în ţară. Procuratura generală din Istanbul a declarat la momentul respectiv că militanţii plănuiau atacuri în special împotriva non-musulmanilor.

În urmă cu aproape un deceniu, gruparea jihadistă a fost acuzată de o serie de atacuri asupra unor ţinte civile din Turcia, inclusiv un atac armat asupra unui club de noapte din Istanbul şi asupra principalului aeroport al oraşului, în care au murit zeci de persoane.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
Aurel Țicleanu a dat în judecată Casa de Pensii! ”Hai, bă, să fim corecți”
Digi Sport
Aurel Țicleanu a dat în judecată Casa de Pensii! ”Hai, bă, să fim corecți”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
İmralı_Adası_(cropped)
İmralı, insula-închisoare unde Turcia și-a închis trecutul: „Insulele pot fi și locuri în care o țară este reimaginată”
profimedia-1022203833
Nigeria sugerează că vor exista noi atacuri armate în cadrul unor operaţiuni „comune” cu SUA
US-Trump-Nigeria-Millitary-Strikes
Guvernul nigerian anunță că atacurile SUA de Crăciun au vizat două tabere care aveau legături cu ISIS
Somaliland Election
Mai multe țări condamnă recunoașterea oficială a Somaliland ca stat independent: „Vizează crearea unei instabilități”
Poliția Turcia
Turcia a arestat peste 100 de suspecți despre care crede că ar fi planificat atacuri de Crăciun și Anul Nou în numele Statului Islamic
Recomandările redacţiei
donald trump
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump...
Trump Ucraine
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O nouă ședință astăzi la CCR privind pensiile speciale ale...
GettyImages-2221346686
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace...
Ultimele știri
China a trimis avioane de vânătoare, bombardiere şi drone pentru exerciții militare în jurul insulei Taiwan, ca „avertisment sever”
Cel puțin 13 oameni au murit și alți 98 au fost răniți după ce un tren a deraiat în Mexic
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud este acuzată că a primit mită genți de lux și un colier cu diamante
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Ce să arunci sau să donezi înainte de Anul Nou. Lista celor 8 lucruri de care ar trebui să te desparți
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de...
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...