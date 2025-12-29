Confruntări cu militanţi ai Statului Islamic în Turcia: Șapte poliţişti au fost răniţi 

Şapte poliţişti turci au fost răniţi în timpul unei ciocniri cu militanţi suspectaţi de apartenenţă la Statul Islamic în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, a anunţat luni postul public de televiziune TRT Haber.

Potrivit TRT Haber, echipele de poliţie au lansat o operaţiune asupra unei case despre care se crede că adăposteşte militanţi. Poliţiştii răniţi nu se află în stare gravă.

Postul de televiziune NTV a precizat că suspecţii au deschis focul asupra poliţiştilor în momentul lansării operaţiunii. Forţele speciale ale poliţiei au fost trimise în zonă din provincia Bursa pentru a oferi sprijin.

Săptămâna trecută, poliţia turcă a reţinut 115 persoane suspectate de apartenenţă la Statul Islamic, despre care se spune că plănuiau să comită atacuri în timpul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou în ţară. Procuratura generală din Istanbul a declarat la momentul respectiv că militanţii plănuiau atacuri în special împotriva non-musulmanilor.

În urmă cu aproape un deceniu, gruparea jihadistă a fost acuzată de o serie de atacuri asupra unor ţinte civile din Turcia, inclusiv un atac armat asupra unui club de noapte din Istanbul şi asupra principalului aeroport al oraşului, în care au murit zeci de persoane.

