Lovit de minge în timpul unui meci de fotbal amator din Turcia, un pescăruş a fost resuscitat pe teren de unul dintre jucători.



Deşi miza era mare pe teren, fiind vorba de finala barajelor din prima ligă a amatorilor din Istanbul, meciul dintre Mevlanakapi Guzelhisar şi Istanbul Yurdum Spor a fost întrerupt câteva minute în prima repriză (minutul 22) din cauza unui incident... cu un pescăruş.

Pasărea a fost lovită de minge şi a căzut pe teren în urma unei degajări a lui Muhammet Uyanik, portarul echipei Istanbul Yurdum Spor.

Căpitanul echipei adverse, Gani Catan, s-a repezit atunci spre pescăruş, încercând să-l resusciteze cu un masaj cardiac.

Fără să aibă pregătire în primul ajutor, Gani Catan a reuşit să resusciteze pescăruşul după o intervenţie de peste un minut. Pasărea a fost apoi preluată de echipa medicală prezentă la meci. Presa locală raportează că pescăruşul suferă de o leziune la aripă, fiind incapabil să zboare în acest moment.

Gani Catan şi coechipierii săi de la Istanbul Yurdum Spor au cedat în cele din urmă la loviturile de departajare, nereuşind să obţină promovarea.

„Am ratat acest obiectiv, dar a ajuta la salvarea unei vieţi este un lucru bun. A fost mai important decât promovarea în campionat”, a declarat căpitanul echipei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard