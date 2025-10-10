Live TV

Criză în Peru: președinta Dina Boluarte a fost destituită de Parlament. Cum a motivat legislativul decizia

Data publicării:
80th United Nations General Assembly, in New York City
Dina Boluarte Foto: Reuters

Preşedinta peruană, Dina Boluarte, a fost destituită în în noaptea de joi spre vineri, printr-un vot majoritar al Parlamentului, în urma mai multor moţiuni în acest sens depuse în cursul zilei de către principalele forţe politice din Adunare, relatează AFP.

„Demiterea preşedintei a fost aprobată”, a anunţat preşedintele Parlamentului, José Jerí, la sfârşitul unei scurte şedinţe la care şefa statului nu s-a prezentat.

Principalele forţe politice din Parlament au depus joi cinci moţiuni de destituire. Examinarea a patru dintre acestea a fost aprobată cu majoritate de voturi de către Parlament, scrie News.ro.

Moţiunile au invocat „incapacitatea morală permanentă” a preşedintei de a-şi exercita funcţiile, potrivit documentelor citite la deschiderea şedinţei parlamentare.

Dina Boluarte, în vârstă de 63 de ani, a făcut deja obiectul mai multor tentative de destituire, fără ca vreuna dintre acestea să fi avut succes până în prezent.

Peru traversează cea mai gravă perioadă de instabilitate politică din istoria sa modernă, cu şase preşedinţi în aproape nouă ani. Ajunsă la putere după destituirea preşedintelui Pedro Castillo, într-un context de proteste reprimate violent care au făcut cel puţin 50 de morţi, Dina Boluarte se confruntă cu o lipsă de popularitate record.

Mandatul său este, de asemenea, afectat de mai multe scandaluri, printre care scandalul „Rolexgate”, referitor la ceasuri şi bijuterii de lux pe care nu le-ar fi declarat, şi o rinoplastie efectuată în iulie 2023, ţinută secretă, deşi legea o obliga să informeze Parlamentul.

În ultimele săptămâni, protestele antiguvernamentale s-au înmulţit în capitala Lima, în faţa valului de extorcări şi crime atribuite crimei organizate.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Digi Sport
Istvan Kovacs, trimis în "infern". Albanezii au transmis un mesaj tranșant, după ce au aflat că îi va arbitra
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump amenință Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproșează...
viktor orban
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o...
Peisaj de toamnă în parc.
Estimări meteo: ce se întâmplă cu vremea în următoarele patru...
Ultimele știri
OMS: O treime dintre medicii şi asistentele medicale din Europa suferă de depresie. Țările cu cele mai mari probleme
Cum se pregătesc țările baltice pentru un posibil atac din partea Rusiei: „Suntem pregătiți și facem planuri”
„Muncim doar pentru a supraviețui”. Românii, prea săraci să economisească: un sfert rămân fără bani la final de lună, arată un sondaj
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
peru cocaina
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
original_acreditari_ambasadori_8_iulie_2025-36
Preşedintele Nicuşor Dan i-a primit pe noii ambasadori din Ungaria, Peru, Cipru, India şi Germania
photo-collage.png - 2025-07-06T173825.744
Oraș vechi de 3.500 de ani descoperit în Peru. Penico, centrul comercial care ar putea rescrie istoria Americilor
Dina Boluarte
Țara în care un președinte cu o popularitate de 2% își dublează salariul, cu un an înainte de încheierea mandatului
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur de 6,1 în Peru. Seismul a provocat alunecări de teren în diferite municipalităţi
Partenerii noștri
Pe Roz
Gemenii lui Jennifer Lopez, ieșire rară pe covorul roșu. Au 17 ani, se pregătesc de facultate și sunt copia...
Cancan
Toto Dumitrescu, din nou la Tribunal! A făcut un gest bizar, total nepotrivit, în timp ce detalia fapta...
Fanatik.ro
Drama care i-a marcat viața lui Walter Zenga. Cunoscutul antrenor italian a dezvăluit totul abia acum
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Suma uriașă pe care Meme Stoica a pierdut-o după ce a luat titlul cu Unirea Urziceni. „Noi am produs acele...
Adevărul
Viktor Orban, surprins petrecând într-un restaurant din Cluj. „Noi nu plecăm de aici”
Playtech
Presiunea corectă în cauciucuri pe timp de iarnă. Cum îți salvezi anvelopele de la înlocuire prematură
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat...
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
În ce ordine virează, azi, băncile pensiile pe card? Care sunt cei mai norocoși pensionari?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”