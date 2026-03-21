Cuba se pregătește pentru o posibilă invazie americană, spune președintele țării comuniste. Potrivit liderului de la Havana, planul cubanez de pregătire a apărării se bazează pe conceptul unui război al întregului popor. Situația a devenit și mai grea de când administrația Trump a impus un embargou petrolier care a agravat penuria de energie și a perturbat servicii esențiale, inclusiv alimentarea cu apă.

„Spune că singurul lucru care ne-a mai rămas este să ocupăm locul și să distrugem totul. Așadar, în fața acestei situații care se acumula deja și care era gravă, ei aplică o blocadă energetică care ne pune într-o situație și mai dificilă”, a spus președintele Miguel Díaz-Canel, referitor la amenințările și acțiunile administrației Trump.

El a avertizat că poporul cubanez nu „stă cu brațele încrucișate”: „Recunoaștem că ar putea exista o agresiune împotriva Cubei și am declanșat un plan pentru a crește gradul de pregătire a poporului nostru. Conducerea Revoluției Cubaneze este unită!”

Criză de apă la Havana

Ăn timp ce autoritățile se pregătesc de o posibilă invazie americană, locuitorii din capitala Cubei cară găleţi şi stau la coadă la camioane-cisternă pentru apă, după ce o combinaţie de lipsă de combustibil şi instabilitate a reţelei electrice a lăsat mii de robinete fără apă, relatează Reuters.

Compania de stat Aguas de La Habana a confirmat că programele de pompare şi operaţiunile de alimentare cu apă au fost perturbate din cauza lipsei de electricitate.

Criza energetică a fost agravată de creşterea presiunilor americane asupra Havanei după capturarea în ianuarie a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, principalul susţinător al Cubei.

Preşedintele american Donald Trump a redus livrările de petrol venezuelean către Cuba şi a ameninţat cu tarife alte ţări furnizoare, afectând infrastructura energetică fragilă a insulei.

Pentru mulţi locuitori, situaţia nu este însă nouă. „Problema noastră există din 2021, iar acum este 2026”, a spus Maria de Jesus Rusindo, în vârstă de 58 de ani, care de ani de zile transportă recipiente grele cu apă până acasă.

În alte cartiere, locuitorii spun că rezervoarele de apă de pe acoperişuri sunt goale şi că trebuie să fiarbă puţina apă pe care reuşesc să o colecteze de la camioanele-cisternă.

