Live TV

Cum să razi de pe fața Pământului un oraș de mărimea Londrei. Studiul înfiorător care leagă începutul erei nucleare de Marea Britanie

Data actualizării: Data publicării:
exploziile bombelor atomice la Hiroshima și Nagasaki
Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Vorbim despre distrugătoare de orașe - cele mai îngrozitoare arme create vreodată” Cursa înarmării nucleare a zilelor noastre, mai periculoasă decât Criza rachetelor cubaneze

Acum 80 de ani, un bombardier american B-29 a lansat o bombă atomică asupra orașului japonez Hiroshima. Momentul a marcat oficial începutul erei atomice, însă prima descriere tehnică a unei arme nucleare care să poată fi folosită pe câmpul de luptă a apărut înainte de Proiectul Manhattan, într-un document secret scris în Marea Britanie.

Memorandumul Frisch-Peierls a fost scris de doi experți în fizica nucleară de la Universitatea din Birmingham în 1940. Otto Frisch și Rudolf Peierls nu au apărut în filmul Oppenheimer, dar cercetarea lor a dat naștere Proiectului Manhattan prin care a fost dezvoltată prima armă nucleară.

Cei doi oameni de știință, care au fugit din Germania nazistă, au propus crearea unei bombe realizate cu ajutorul uraniului îmbogățit care era destul de compactă pentru a putea fi lansată dintr-un avion.

Documentul scris de Frisch și Peierls a fost așa de bine secretizat încât nu i s-a făcut decât o singură copie, potrivit Sky News. Detaliile descrise de cei doi cercetători sunt înfiorătoare chiar și pentru zilele noastre.

Studiul descrie cum poate fi construită o astfel de bombă, dar și avertizează în legătură cu puterea de neconceput până atunci a exploziei pe care o poate produce.

„O astfel de explozie ar distruge viața într-o zonă extinsă”, au scris cei doi. „Dimensiunea acestei zone este dificil de estimat, dar probabil că va cuprinde centrul unui oraș mare.”

Contaminarea radioactivă ar fi inevitabilă „și chiar și cu multe zile după explozie, orice persoană care intră în zona afectată va fi cel mai probabil ucisă”.

PALPAN
Detaliile descrise de Otto Frisch și Rudolf Peierls (în centrul pozei) în memorandumul despre folosirea unei bombe atomice pe câmpul de luptă sunt înfiorătoare chiar și pentru zilele noastre. Foto: Profimedia Images

„Vorbim despre distrugătoare de orașe - cele mai îngrozitoare arme create vreodată”

Ambele proprietăți letale ale bombelor atomice au putut fi observate după atacurile asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, acolo unde au murit pe loc 100.000 de oameni, iar alți peste 100.000 au murit în anii care au urmat – majoritatea dintre ei fiind civili.

Acele bombe au eliberat o energie echivalentă cu 16, respectiv 20 de kilotone de TNT – o forță care s-a dovedit destul de mare încât să pună capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Dar, în comparație cu armele nucleare din prezent, bombele „Little Boy” și „Fat Man” erau infime.

„Vorbim despre distrugătoare de orașe... acestea sunt cele mai îngrozitoare arme create vreodată”, a spus Alexandra Bell, președinta organizației Bulletin of the Atomic Scientists, care militează pentru dezarmarea nucleară.

Prima armă termonucleară (bombă cu hidrogen) a fost testată în 1952 și a produs de cel puțin 500 de ori mai multă energie decât bombele folosite în Japonia.

Focoasele termonucleare W76 proiectate pentru a fi folosite de rachetele balistice Trident ale Statelor Unite și Marii Britanii sunt de șase ori mai puternice decât bomba de la Hiroshima.

O singură astfel de rachetă aruncată asupra unui oraș de mărimea Londrei ar duce la un sfert de milion de victime.

Cea mai mare focoasă din arsenalul Statelor Unite în acest moment este B83 și eliberează o energie echivalentă cu 1,2 milioane de tone de TNT și ar omorî pe loc cu mult peste un milion de oameni.

Rachetele balistice intercontinentale moderne sunt capabile să transporte mai multe focoase. Racheta RS-28 Sarmat („Satan 2”) a Rusiei, spre exemplu, este menită să lovească mai multe ținte deodată, dar dacă toate focoasele ar cădea peste Londra, cea mai mare parte a populației de nouă milioane de oameni ar fi ucisă sau rănită.

Sarmat intercontinental ballistic missile.
Dacă toate focoasele nucleare ale rachetei Sarmat a Rusiei ar cădea peste un oraș de mărimea Londrei, numărul victimelor s-ar ridica la multe milioane de oameni. Foto: Profimedia

Cursa înarmării nucleare a zilelor noastre, mai periculoasă decât Criza rachetelor cubaneze

Nouă țări au arme nucleare: SUA, Rusia, China, Franța, Marea Britanie, India, Pakistan, Coreea de Nord și Israel. Alte câteva țări sunt interesate să obțină arme nucleare.

SUA și Rusia au fiecare în jur de 4.000 de focoase nucleare, reprezentând 90% din arsenalul nuclear global și mult mai mult decât ar fi necesar pentru a distruge întreaga civilizație umană.

China ar avea deja 600 de focoase nucleare și construiește în jur de 100 de noi focoase și rachete balistice intercontinentale în fiecare an. Cinci alte puteri nucleare, inclusiv Marea Britanie, plănuiesc să își mărească sau modernizeze arsenalul nuclear.

Cursa înarmării nucleare care a creat această situație este exact cea imaginată de Frisch și Peierls în memorandumul lor din 1940.

Având în vedere numărul uriaș de victime pe care detonarea acestor bombe le poate produce, oamenii de știință se întrebau încă de la acea vreme dacă ar trebui vreodată ca o astfel de armă să fie folosită de Aliați.

După ce a văzut consecințele folosirii bombei atomice asupra Japoniei, Peierls s-a dezis de proiectul la care a lucrat în Los Alamos și a militat mai târziu pentru dezarmare.

Starea geopolitică fragmentată și febrilă în care se găsește lumea astăzi este încă și mai periculoasă decât cea din timpul crizei rachetelor din Cuba din 1963, potrivit lui Bell. „Este mai periculos, dar într-un mod diferit.”

„Confluența tuturor acestor riscuri existențiale noi cresc pericolul la nivel mondial”, a mai spus Bell.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
pension
4
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii. Proiectul limitează...
bancnote de 100 de lei pe o masa
5
Administratorul unei firme din Capitală a făcut peste 100 de achiziții fictive timp 11...
A murit după meci: a fost transportat de urgență la spital! Avea 28 de ani
Digi Sport
A murit după meci: a fost transportat de urgență la spital! Avea 28 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii”...
horatiu moldovan face declaratii
Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, explică de ce anul trecut nu au fost...
canicula
Trei zile de caniculă în România. Temperaturile vor ajunge și la 40...
trupe speciale ucrainene din unitatea Timur
Cum au nimicit trupele de comando ucrainene un întreg batalion...
Ultimele știri
80 de ani de la bombardamentul de la Nagasaki. Moment de reculegere pentru victimele catastrofei
SUA aprobă primele picături pentru ochi care corectează vederea de aproape la adulți
Mircea Fechet avertizează asupra opririi programului de împăduriri: „Pierdem în fiecare minut 50 mp prin deșertificare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
London, England, Großbritannien, 17.07.2025: Victoria and Albert Museum: Unterzeichnung von Freundschaftsvertrag: Großbr
Reacția Marii Britanii, după ce Israelul a anunțat că vrea să ocupe orașul Gaza
Keir Starmer
Premierul britanic Keir Starmer îl mustră pe Andrew Tate și avertizează băieții expuși riscului „masculinității toxice” din online
Stella Remington
A murit Stella Rimington, prima femeie şefă a contraspionajului britanic MI5
botanistul britanic Matthew Jeffery / Charles Darwin
„Cel mai bun job din lumea naturală”: Un colecționar de semințe va pleca într-o aventură în jurul lumii pe urmele lui Charles Darwin
Elon Musk
Musk acuză Marea Britanie de „cenzură” din cauza noilor reguli privind siguranța online
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea...
Fanatik.ro
O tânără a plătit pe un conac cu 17 camere mai puțin decât pe o mașină. Cum arată viața ei de când s-a mutat...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
O profesoară a fost găsită vinovată după ce a abuzat o fată de 13 ani, timp de mai mulți ani. Sentința...
Adevărul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Fiica lui Pink are 14 ani și calcă pe urmele mamei ei în muzică. Fanii, impresionați de legătura acestora...
Digi Sport
FALIMENT după 133 de ani de istorie! Implicarea lui Roman Abramovich, unul dintre oligarhii lui Putin
Pro FM
CRBL, despre cât de greu i-a fost la începutul relației cu Olga: "Presiune la fiecare secundă. Luni întregi...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
Adevarul
Unitatea de forțe speciale care a băgat spaima în ruși. Culisele unor operațiuni spectaculoase în spatele...
Newsweek
Revoltă: Pensionarii încep să retragă toți banii din pensiile private. Refuză limitarea guvernului
Digi FM
Loredana Groza, apariție de divă la malul mării, într-o rochie mini cu imprimeu leopard. Siluetă fără cusur...
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Brad Pitt, relație specială cu părinții și frații lui. Mama lui a murit la 84 de ani, tatăl l-a îndrumat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”