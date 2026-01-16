Deși mai multe țări arabe din Golf nu nutresc prea multă simpatie pentru Iran, ele se tem de consecințele tensiunilor crescânde care ar putea să se răsfrângă asupra lor, scrie The New York Times într-o analiză privind lipsa de suport din partea aliaților din Golf ai Americii pentru o intervenție armată la Teheran.

Puternicii aliați arabi ai președintelui Trump din Golf se tem de repercusiunile unui potențial atac american asupra Iranului, iar unii dintre ei fac presiuni publice și private asupra administrației sale pentru a alege în schimb calea diplomației.

În timp ce protestele zguduie Iranul și guvernul ia măsuri violente împotriva demonstranților, Donald Trump analizează posibilitatea de a ataca țara, în ceea ce el a descris ca fiind un efort de a descuraja liderii acesteia să mai ucidă proprii cetățeni. El a luat în considerare și opțiunile diplomatice. Miercuri, liderul american declarat că i s-a „spus că uciderile din Iran se opresc, s-au oprit”.

Chiar și guvernele din Golf care s-au angajat în conflicte indirecte cu Iranul – cum ar fi rivalul regional al Iranului, Arabia Saudită – nu susțin acțiunea militară americană în această țară, potrivit analiștilor care studiază regiunea.

Acest lucru se datorează în parte faptului că monarhiile din Golf se tem că efectele în lanț ale escaladării tensiunilor dintre SUA și Iran sau posibila prăbușire a statului iranian le-ar afecta propria securitate, subminând reputația lor de refugiu regional sigur pentru afaceri și turism.

Dar este și pentru că unele guverne din Golf au ajuns să considere Israelul, dușmanul de moarte al Iranului, ca un stat beligerant care caută să domine Orientul Mijlociu. Ele cred că Israelul ar putea reprezenta o amenințare mai mare pentru stabilitatea regională decât Iranul, care este deja slăbit.

„Bombardarea Iranului contravine calculelor și intereselor statelor arabe din Golf”, a declarat Bader al-Saif, profesor asistent de istorie la Universitatea din Kuweit. „Neutralizarea regimului actual, fie prin schimbarea regimului, fie prin reconfigurarea conducerii interne, se poate traduce în hegemonia fără precedent a Israelului, ceea ce nu va servi intereselor statelor din Golf.”

Sultanatul Oman, care servește adesea ca mediator între Iran și Statele Unite, a sfătuit administrația Trump să nu atace Iranul, a declarat o persoană informată cu privire la discuții. Aceasta a vorbit sub condiția anonimatului pentru a evita perturbarea delicatei diplomații.

Qatarul se numără, de asemenea, printre țările care încearcă să detensioneze situația în mod pașnic, a declarat marți reporterilor purtătorul de cuvânt al ministerului de externe al Qatarului, Majed al-Ansari.

„Marile provocări din regiune – și vorbim despre provocări interne și externe în diferite țări – ne obligă pe toți să ne întoarcem la masa negocierilor”, a spus al-Ansari.

O bază militară americană din Qatar a fost lovită de Iran într-un atac de represalii împotriva Statelor Unite anul trecut, după ce forțele americane au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului – cel mai recent exemplu al repercusiunilor de care se tem țările din Golf.

Ca măsură de precauție, armata americană a ordonat unui număr nespecificat de personal neesențial să înceapă evacuarea din baza din Qatar, potrivit a doi oficiali militari americani care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni operaționale.

Mai multe țări din Golf și-au exprimat consternarea față de atacul american asupra instalațiilor nucleare iraniene de anul trecut, fără însă a condamna Statele Unite, principalul lor aliat.

Yasmine Farouk, directoarea proiectului pentru Golful Persic și Peninsula Arabică la International Crisis Group, a declarat că țările din Golf sunt îngrijorate de „haosul pe care l-ar provoca în regiune o schimbare de regim în Iran” și de modul în care Israelul ar putea profita de „acest vid”.

Israelul a lansat un atac îndrăzneț în Qatar anul trecut, într-o încercare eșuată de a asasina înalți oficiali Hamas. Atacul israelian a zguduit guvernele din Golf nu numai pentru că multe dintre ele au fost curtate de Israel ca potențiali aliați în ultimii ani, ci și pentru că, la fel ca Israelul, ele consideraseră de mult timp Statele Unite ca principalul lor garant al securității. La scurt timp după atacul israelian, conducătorul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, a încheiat un pact de securitate cu Pakistanul, care deține arme nucleare.

Cele șase țări ale Consiliului de Cooperare al Golfului – o uniune informală care include Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Oman și Bahrain – au abordări diferite față de Iran, vecinul lor de peste Golful Persic.

Kuweitul, Omanul și Qatarul au relații relativ prietenoase cu Iranul — chiar și după atacul limitat al Iranului asupra teritoriului qatarez de anul trecut. Arabia Saudită și Bahrainul au relații mai antagoniste. Milițiile susținute de Iran au lansat atacuri în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite în trecut.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite l-a comparat odată pe liderul suprem al Iranului cu Hitler și a promis că, dacă Iranul va obține o armă nucleară, țara sa va face același lucru. Cu toate acestea, în ultimii ani, prințul Mohammed a încercat să calmeze tensiunile regionale pentru a se concentra pe agenda economică internă. În 2023, el a restabilit relațiile diplomatice ale regatului cu Iranul după o ruptură de șapte ani.

Guvernul emiratelor are o poziție deosebit de complexă față de Iran. Liderii săi sunt precauți în ceea ce privește amenințarea la adresa securității reprezentată de Teheran și, în ultimii ani, au format legături strânse cu Israelul, o mișcare care a spulberat decenii de consens arab.

Cu toate acestea, Emiratele au de pierdut și din cauza escaladării tensiunilor cu Iranul. Dubai, cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite, a servit mult timp ca port cheie pentru comerțul cu Teheranul.

După ce Trump a anunțat că va impune o taxă de 25% partenerilor comerciali ai SUA care fac comerț și cu Iranul, ministrul comerțului din Emiratele Arabe Unite a declarat că țara sa încă încearcă să analizeze modul în care acest lucru le-ar afecta.

„Suntem al doilea partener comercial al Iranului, iar acesta este unul dintre principalii furnizori ai multora dintre produsele noastre, în special produse alimentare”, a declarat Thani al-Zeyoudi, ministrul comerțului, la o conferință marți, potrivit ziarului emiratez The National.

