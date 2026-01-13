Live TV

Donald Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul

Steagurile SUA și Iranului. Foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, luni, că a impus o taxă vamală de 25% asupra mărfurilor provenite din ţările care au legături comerciale cu Iranul, o măsură care ar putea exercita presiuni asupra Teheranului, în contextul în care protestele antiguvernamentale intră în a treia săptămână, anunţă BBC, potrivit News.ro.

Trump a declarat pe reţelele de socializare că tariful „intră în vigoare imediat”, fără a oferi detalii despre ce înseamnă „a face afaceri” cu Iranul. China este cel mai mare partener comercial al Iranului, urmată de Irak, Emiratele Arabe Unite, Turcia şi India.

Noul tarif vine după ce Trump a ameninţat că va interveni militar dacă Teheranul va ucide protestatari.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că opţiunile militare, inclusiv atacurile aeriene, sunt încă „pe masă”. „Orice ţară care face afaceri cu Republica Islamică Iran va plăti un tarif de 25% pentru toate afacerile realizate cu Statele Unite ale Americii”, a scris Trump luni pe Truth Social. „Acest ordin este definitiv şi concludent”, a adăugat el. Casa Albă nu a furnizat informaţii suplimentare despre tarife, inclusiv despre importurile ţărilor care vor fi cel mai grav afectate.

Furia provocată de scăderea drastică a valorii monedei iraniene, rialul, a declanşat proteste la sfârşitul lunii decembrie, care s-au transformat într-o criză de legitimitate pentru liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

Agenţia de ştiri Human Rights Activist News Agency (HRANA), cu sediul în SUA, afirmă că a verificat moartea a aproape 500 de protestatari şi 48 de membri ai forţelor de securitate în Iran, în timp ce surse citate de BBC susţin că numărul morţilor ar putea fi mult mai mare.

Se pare că alte mii de persoane au fost arestate. Cu toate acestea, întreruperea accesului la internet începând de joi seara a îngreunat obţinerea şi verificarea informaţiilor.

BBC şi majoritatea celorlalte organizaţii internaţionale de ştiri nu pot transmite informaţii din interiorul Iranului. Trump a ameninţat că va interveni şi a declarat duminică că oficialii iranieni l-au sunat „pentru a negocia”, dar a adăugat că „s-ar putea să fie necesar să acţionăm înainte de o întâlnire”.

Sancţiunile internaţionale impuse programului nuclear al Iranului au avut un impact sever asupra economiei ţării, care a fost slăbită şi de proasta gestionare şi corupţia guvernului.

Pe 28 decembrie, comercianţii au ieşit în stradă la Teheran pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de o nouă scădere bruscă a valorii rialului faţă de dolarul american pe piaţa liberă.

ANALIZĂ Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar resimți lovitura din plin – doi aliați pierduți în timp record

Luptăm cu mâinile goale împotriva unui regim brutal”. Peste 600 de oameni uciși în Iran, SUA amenință cu bombardamente

