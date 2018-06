Dennis Rodman, în lacrimi la CNN în timpul summitului Trump-Kim. Fostul baschetbalist și dictatorul nord-coreean sunt buni prieteni

A fost descris drept cel mai important eveniment diplomatic al secolului XXI, însă pentru fostul baschetbalist Dennis Rodman întâlnirea de azi dintre Donald Trump și Kim Jong Un a fost un moment frumos, între doi buni prieteni, scrie CNN.

Foto: captura CNN

În timp ce își ștergea lacrimile care șiroiau sub o pereche de ochelari negri, imenși, Rodman, care a ajuns luni noapte în Singappore, a părut complet copleșit de emoții în timp ce Trump și Kim se pregăteau de discuții în Singapore.

Acesta a fost prezent în studioul CNN Singapore, alături de prezentatorul Chris Cuomo. Cu o șapcă roșie pe care scria „Make America Great Again” (n.r. „Să facem America grozavă din nou”), emblematică pentru campania lui Trump, Dennis Rodman a declarat că: „Este o zi grozavă. Iar eu sunt martor. Sunt atât de fericit”, a spus acesta.

Rodman, care a făcut în trecut câteva declarații prin care a sugerat că ar fi avut un rol în a-i aduce împreună pe cei doi lideri, a spus că a crezut mereu în misiunea de a ajuta Coreea de Nord.

„Din momentul în care m-am familiarizat cu cultura și situația de acolo, m-am simțit ca acasă. Nu o fac pentru bani. Nu am așteptat niciodată bani. Nu este o situație de genul Dennis Rodman este cea mai grozavă persoană din lume, care aduce două națiuni împreună. Cred că Trump va înțelege că oamenii din Coreea de Nord au o inimă, au suflet, carismă și se iubesc”, a spus fostul baschetbalist a cărui călătorie în Singapore a fost finanțată prin criptomonede Potcoin și care l-a descris pe Kim Jong Un drept „un bun prieten”.

Rodman, care l-a lăudat în mod repetat pe Trump pentru deschiderea lui față de Coreea de Nord, a spus că a fost în trecut amenințat pentru că a apărat cauza acestei națiuni.

„Când m-am întors acasă (n.r. - din Coreea de Nord, în 2014), am primit atât de multe amenințări cu moartea. Însă am ținut capul sus, frate. Am știut că lucrurile se vor schimba. Am fost singurul”, a mai spus Rodman.

Fost baschetbalist la Chicago Bulls, Rodman a declarat și că a încercat să vorbească cu Barack Obama despre Coreea de Nord, însă acesta nu i-a acordat timpul necesar.

Dennis Rodamn este singura persoană din lume care are o relație personală și cu președintele Donald Trump - a participat la o ediție „The Celebrity Apprentice” - și cu liderul nord-coreean. Acesta a sugerat că a primit un telefon de la Casa Albă și i s-a spus că Trump este mândru de el și că îi mulțumește.

Dennis Rodman l-a descris pe Kim Jong Un drept „mai mult un copil mare” care „iubește distracția”. Îi place să călătorească și vrea să meargă în SUA, a dezvăluit Rodman.