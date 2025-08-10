Live TV

Dezvoltatorii sud-coreeni au creat drone cu inteligență artificială care permit unui singur pilot să comande simultan 100 de FPV-uri

Data publicării:
Drona AI
Captură Foto Open Source

Compania sud-coreeană Nearthlab a lansat o nouă dronă FPV denumită Xaiden. Principala sa caracteristică este integrarea cu inteligența artificială, care permite dronei să se formeze în 10 roiuri de până la 10 drone fiecare, toate controlate de un singur operator.

Aceasta înseamnă că o singură persoană poate menține în aer până la 100 de drone FPV Xaiden în același timp. Aceste drone sunt destinate recunoașterii, supravegherii și atacurilor de precizie împotriva infanteriei și vehiculelor ușor blindate, potrivit comunicatului de presă al companiei, scrie Defense Express.

Fiecare roi de 10 drone include o dronă principală echipată cu antene de comunicare și controlată direct de operator. Celelalte nouă drone sunt ghidate de AI și comunică doar cu drona principală, care le trimite comenzi de atac. Odată ce este emisă o comandă, dronele acționează autonom - chiar dacă apar interferențe de semnal, deoarece nu se mai bazează pe o conexiune directă.

Cu un număr suficient de drone, un singur operator ar putea menține o zonă tampon în care niciun soldat inamic nu supraviețuiește, limitată doar de raza de acțiune și sarcina utilă a dronei. Cu toate acestea, menținerea unei astfel de zone ar necesita o capacitate de producție și resurse enorme.

Xaiden este înarmată cu un cartuș de mortar de 60 mm, ceea ce reflectă experiența ucraineană, unde o muniție similară a fost utilizată în drona FPV UB60D dezvoltată de Ukrainian Armor. Xaiden ar putea fi probabil echipată cu alte focoase în viitor, deși compania nu a dezvăluit astfel de planuri și nu a dezvăluit specificațiile tehnice sau prețurile.

