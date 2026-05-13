Video Donald Trump a ajuns la Beijing, unde îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă China”

Donald Trump a început miercuri vizita oficială în China.

Președintele american Donald Trump a ajuns miercuri seară la Beijing pentru o vizită de stat de trei zile în China, prima a unui lider american în aproape nouă ani. Pe agenda discuțiilor cu Xi Jinping se află relațiile comerciale dintre cele două puteri, războiul împotriva Iranului și situația privind Taiwanul, în timp ce Trump a anunțat că îi va cere liderului chinez „să deschidă China”.

Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri seară la Beijing pentru o vizită de stat în China între 13 şi 15 mai, relatează Xinhua şi Kyoto. Este prima vizită a unui preşedinte american în China de aproape nouă ani şi a doua a lui Trump după cea din noiembrie 2017.

Potrivit MAE chinez, cei doi lideri vor avea o discuţie aprofundată asupra unor chestiuni majore, de la relaţiile bilaterale până la pacea mondială. Kyodo transmite că Trump este însoţit de o duzină de şefi ai unor companii americane majore. El speră să încheie o serie de afaceri mari între cele două mari puteri, în pofida fricţiunilor de lungă durată din domeniul comerţului şi a unei curse pentru obţinerea avansului tehnologic.

În cadrul pregătirilor finale pentru summitul de două zile, secretarul american al trezoreriei Scott Bessent şi vicepremierul chinez He Lifeng s-au întâlnit în Coreea de Sud cu câteva ore înainte de sosirea lui Trump. Bessent şi He sunt două figuri centrale care au conturat relaţia SUA-China după ce Trump şi-a început al doilea mandat în urmă cu peste un an, notează Agerpres.

În drumul său spre Beijing, Trump a postat pe social media că îi va solicita lui Xi Jinping „să deschidă China”. Printre oamenii de afaceri care îl însoţesc pe Trump se află Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia), Tim Cook (Apple), Kelly Ortberg (Boeing) şi David Solomon (Goldman Sachs).

Dar pentru mulţi oficiali din Asia şi din alte părţi, cel mai mult contează dintre subiectele de pe agendă care sunt perspectivele unei soluţionări a conflictului lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului la sfârşitul lui februarie, precum şi dacă Trump îşi schimbă politica privind Taiwanul.

Înainte de a pleca de la Washington, Trump le-a spus jurnaliştilor că va avea o „discuţie lungă” cu Xi Jinping despre conflict, dat fiind legăturile strânse politice şi economice ale Beijingului cu Teheranul. „Este cineva cu care te poţi înţelege. (...) Va fi o călătorie foarte interesantă. Multe lucruri bune se vor întâmpla”, a spus Trump.

Potrivit Kyodo, se aşteaptă ca Trump să-i ceară lui Xi să convingă Iranul să ajungă la un acord cu SUA. Dar preşedintele SUA a declarat marţi că nu are nevoie de ajutor de la China în ceea ce priveşte Iranul.

