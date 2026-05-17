Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie"

Donald Trump a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului, afirmând că „ceasul ticăie” pentru Teheran, în contextul în care negocierile privind încheierea conflictului au intrat în impas. Mesajul liderului american a fost publicat pe platforma Truth Social înaintea unei convorbiri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Ar fi bine să se miște repede, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a scris Trump pe platforma sa, Truth Social. „TIMPUL ESTE ESENȚIAL!”

Trump avertizase încă de la începutul săptămânii că armistițiul aflat în vigoare din aprilie este menținut pe „suport vital masiv”, după ce a respins cererile formulate de Teheran pentru încheierea conflictului.

Președintele american a catalogat răspunsul Iranului la propunerile SUA drept „total inacceptabil”. În schimb, Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, a insistat că propunerea este „responsabilă” și „generoasă”.

Potrivit agenției iraniene Tasnim, aceasta include încetarea imediată a războiului pe toate fronturile, o referire la continuarea atacurilor israeliene împotriva Hezbollahului susținut de Iran în Liban, oprirea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene și garanții că Iranul nu va mai fi atacat. De asemenea, Iranul cere compensații pentru pagubele provocate de război și subliniază suveranitatea sa asupra Strâmtorii Ormuz.

Forțele israeliene și americane au început atacuri aeriene masive asupra Iranului pe 28 februarie. Un armistițiu menit să faciliteze negocierile este în vigoare din 8 aprilie și a fost respectat în mare parte, în ciuda unor schimburi sporadice de focuri. Pakistanul joacă rolul de mediator între SUA și Iran, însă cele două părți par în continuare foarte departe de un acord.

Trump a sugerat vineri că ar accepta o suspendare pentru 20 de ani a programului nuclear iranian, unul dintre principalele puncte de dispută dintre cele două țări, ceea ce pare să confirme o schimbare de poziție față de cererea inițială privind eliminarea completă a programului nuclear al Iranului.

