Un cuplu israelian, răpit în timpul atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, s-a reunit, la doi ani după ce a fost separat cu brutalitate de către teroriști. Noa Argamani și Avinatan Or au fost răpiți la festivalul de muzică Nova. Videoclipul în care Argamani urcată cu forța pe o motocicletă a unui militant Hamas a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini din timpul atacurilor. Ea a fost salvată de comando-urile israeliene pe 8 iunie 2024. În schimb, Or, care a fost ținut separat în centrul Gazei, a fost eliberat luni, fiind unul dintre cei 20 de ostatici în viață returnați ca parte a armistițiului negociat de președintele american Donald Trump, arată BBC.

La o zi după eliberarea partenerului său, Argamani a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, alături de primele fotografii ale celor doi împreună, din 2023 încoace. Într-o postare, tânăra a mărturisit că ea și iubitul ei pot acum să-și înceapă împreună „procesul de vindecare”.

„Au trecut doi ani de când l-am văzut ultima oară pe Avinatan, iubirea mea. Au trecut doi ani de când teroriștii ne-au răpit, m-au urcat pe o motocicletă și ne-au despărțit în fața întregii lumi”, a scris ea.

Noa Argamani a fost răpită de la festivalul de muzică Nova în octombrie. FOTO: Profimedia Images

Tânăra a fost ținută, împreună cu alte femei și copii, în mai multe locuințe, în timpul captivității, „în timp ce Avinatan a stat doar în tuneluri”.

„Hamas a tot publicat videoclipuri și semne de viață din partea mea, în timp ce nu exista nicio informație despre Avinatan”, și-a continuat ea postarea, în ebraică. „Am câștigat războiul nostru personal și lupta întregii lumi alături de noi pentru a ajunge în acest moment, iar acum este timpul să începem călătoria noastră împreună”, se arată în postare.

Argamani i-a mulțumit și lui Trump pentru rolul său în aducerea ostaticilor acasă și pentru ajutorul acordat acestora în „depășirea întunericului”.

„A venit extrem de slab”

Tatăl lui Or a povestit presei israeliene despre condițiile în care a fost ținut fiul său - cu provizii alimentare „sărăcăcioase” și mult timp petrecut singur, înlănțuit în tuneluri și în spații mici, în timpul celor 738 de zile de captivitate.

El a spus că fiul său, care are aproximativ 2 m înălțime, a fost ținut la un moment dat într-un spațiu de doar 1,8 m înălțime, puțin mai lung decât salteaua pe care dormea.

„A venit extrem de slab”, le-a declarat Yaron Or reporterilor, adăugând că fiul său „nu avea cărți, nici contact cu alte persoane - nimic”, dar că la un moment dat i s-a dat un cub Rubik.

Prietenii și susținătorii ostaticului Avinatan Mor dansează ținând în mâini fotografia acestuia. Sursa: Profimedia

Avea foarte puține informații despre lumea exterioară, inclusiv despre locul în care se afla iubita lui sau despre amploarea atacurilor Hamas și a ofensivei israeliene ulterioare.

„În jurul lui se aflau gardieni, ai căror rude fuseseră ucise în atacurile IDF. Cred că este pur și simplu un miracol că nu i-au făcut rău, cu excepția unei singure ocazii în care a încercat să evadeze”, a spus domnul Or senior.

Se pare că Avinatan Or a încercat să evadeze în timp ce era transportat printr-un tunel, dar a fost prins și bătut pentru această încercare.

„Ne povestește treptat, nu îl întrebăm direct”, a spus tatăl său. „Din punct de vedere fizic, încă are nevoie să se recupereze”, a continuat acesta. „Dar din punct de vedere mental, slavă Domnului, este același Avinatan - același umor, aceeași forță”.

