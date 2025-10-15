Live TV

Video „E timpul să începem să ne vindecăm împreună”. Povestea cuplului de ostatici israelieni, reunit după 738 de zile în captivitatea Hamas

Israeli Hostages Returned Home After Spending More Than Two Years in Hamas Captivity
Ostaticul eliberat Avinatan Or s-a reîntâlnit cu iubita sa, Noa Argamani, ambii fiind răpiți de la Festivalul Nova, de către Hamas. Sursa: Profimedia
„A venit extrem de slab”

Un cuplu israelian, răpit în timpul atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023, s-a reunit, la doi ani după ce a fost separat cu brutalitate de către teroriști. Noa Argamani și Avinatan Or au fost răpiți la festivalul de muzică Nova. Videoclipul în care Argamani urcată cu forța pe o motocicletă a unui militant Hamas a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini din timpul atacurilor. Ea a fost salvată de comando-urile israeliene pe 8 iunie 2024. În schimb, Or, care a fost ținut separat în centrul Gazei, a fost eliberat luni, fiind unul dintre cei 20 de ostatici în viață returnați ca parte a armistițiului negociat de președintele american Donald Trump, arată BBC.

La o zi după eliberarea partenerului său, Argamani a publicat un mesaj emoționant pe Instagram, alături de primele fotografii ale celor doi împreună, din 2023 încoace. Într-o postare, tânăra a mărturisit că ea și iubitul ei pot acum să-și înceapă împreună „procesul de vindecare”.

„Au trecut doi ani de când l-am văzut ultima oară pe Avinatan, iubirea mea. Au trecut doi ani de când teroriștii ne-au răpit, m-au urcat pe o motocicletă și ne-au despărțit în fața întregii lumi”, a scris ea.

noa argamani
Noa Argamani a fost răpită de la festivalul de muzică Nova în octombrie. FOTO: Profimedia Images

Tânăra a fost ținută, împreună cu alte femei și copii, în mai multe locuințe, în timpul captivității, „în timp ce Avinatan a stat doar în tuneluri”.

„Hamas a tot publicat videoclipuri și semne de viață din partea mea, în timp ce nu exista nicio informație despre Avinatan”, și-a continuat ea postarea, în ebraică. „Am câștigat războiul nostru personal și lupta întregii lumi alături de noi pentru a ajunge în acest moment, iar acum este timpul să începem călătoria noastră împreună”, se arată în postare.

Argamani i-a mulțumit și lui Trump pentru rolul său în aducerea ostaticilor acasă și pentru ajutorul acordat acestora în „depășirea întunericului”.

„A venit extrem de slab”

Tatăl lui Or a povestit presei israeliene despre condițiile în care a fost ținut fiul său - cu provizii alimentare „sărăcăcioase” și mult timp petrecut singur, înlănțuit în tuneluri și în spații mici, în timpul celor 738 de zile de captivitate.

El a spus că fiul său, care are aproximativ 2 m înălțime, a fost ținut la un moment dat într-un spațiu de doar 1,8 m înălțime, puțin mai lung decât salteaua pe care dormea.

„A venit extrem de slab”, le-a declarat Yaron Or reporterilor, adăugând că fiul său „nu avea cărți, nici contact cu alte persoane - nimic”, dar că la un moment dat i s-a dat un cub Rubik.

Friends and supporters of the hostage Avinatan Mor dance while holding his picture. Avinatan, who was released after two years in Hamas captivity, was freed as part of President Trump’s deal to end the war. The people of Israel celebrated the release of t
Prietenii și susținătorii ostaticului Avinatan Mor dansează ținând în mâini fotografia acestuia. Sursa: Profimedia

Avea foarte puține informații despre lumea exterioară, inclusiv despre locul în care se afla iubita lui sau despre amploarea atacurilor Hamas și a ofensivei israeliene ulterioare.

„În jurul lui se aflau gardieni, ai căror rude fuseseră ucise în atacurile IDF. Cred că este pur și simplu un miracol că nu i-au făcut rău, cu excepția unei singure ocazii în care a încercat să evadeze”, a spus domnul Or senior.

Se pare că Avinatan Or a încercat să evadeze în timp ce era transportat printr-un tunel, dar a fost prins și bătut pentru această încercare.

„Ne povestește treptat, nu îl întrebăm direct”, a spus tatăl său. „Din punct de vedere fizic, încă are nevoie să se recupereze”, a continuat acesta. „Dar din punct de vedere mental, slavă Domnului, este același Avinatan - același umor, aceeași forță”.

