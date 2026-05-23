Epidemia de Ebola amenință să se extindă: 10 țări africane, în pericol. Ce spun experții în sănătate publică

Ebola provoacă o febră hemoragică extrem de periculoasă, însă virusul, care a cauzat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este relativ mai puţin contagios decât, de exemplu, SARS-CoV-2 sau virusul rujeolei. Foto: Guliver /GettyImages

Zece ţări africane riscă să fie afectate de virusul Ebola, pe lângă Republica Democratică Congo (RDC) - epicentrul epidemiei - şi Uganda, a avertizat sâmbătă agenţia sanitară a Uniunii Africane (Africa CDC), informează AFP, citată de Agerpres.

Avem 10 ţări cu riscde a fi afectate, a declarat preşedintele Africa CDC, Jean Kaseya, într-o conferinţă de presă. Aceste ţări sunt Sudanul de Sud, Rwanda, Kenya, Tanzania, Etiopia, Congo, Burundi, Angola, Republica Centrafricană şi Zambia.

Aproape 750 de cazuri suspecte de Ebola şi 177 decese suspecte au fost recenzate în RDC, o ţară cu o populaţie de 100 de milioane de locuitori, unde epidemia se răspândeşte rapid, a avertizat vineri Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

Actuala epidemie, cea de-a 17-a care afectează RDC, este a doua ca amploare pe care o cunoaştem la nivel mondial, a adăugat Jean Kaseya.

Ebola cauzează o febră hemoragică ucigaşă, însă virusul acestei boli, care a provocat peste 15.000 de decese în Africa pe parcursul ultimilor 50 de ani, este mai puţin contagios decât SARS-CoV-2 (n.r. care declanşează COVID-19) sau decât virusul rujeolei.

În absenţa unui vaccin şi a unui tratament omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului, responsabilă pentru epidemia actuală, măsurile ce vizează limitarea răspândirii maladiei se bazează în principal pe respectarea normelor de prevenţie sanitară şi pe detectarea rapidă a cazurilor.

Care este riscul unei răspândiri a Ebola în Europa după avertismentul OMS: „Ştim că bolile nu se opresc la graniţe”

