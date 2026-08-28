Schimbare de gardă în ape tulburi: portavionul Theodore Roosevelt înlocuiește George Washington în misiunea din Orientul Mijlociu

Statele Unite pregătesc desfăşurarea unui nou portavion în Orientul Mijlociu în următoarele săptămâni pentru a înlocui o altă navă aflată deja la faţa locului, potrivit unei informaţii a Institutului Naval american, scrie AFP, citată de Agerpres.

Organizaţia a precizat miercuri că Theodore Roosevelt şi escorta sa vor părăsi portul de bază din San Diego, California, „în următoarele săptămâni” pentru a „înlocui portavionul George Washington”, sosit în regiune de o săptămână.

Acesta din urmă înlocuise la rândul său portavionul Abraham Lincoln, a cărui misiune de foarte lungă durată - peste opt luni pe mare fără escală - a stârnit critici cu privire la condiţiile de viaţă la bord şi la sănătatea mintală a echipajului.

Potrivit unui oficial de rang înalt din marina americană citat de Institutul naval american, desfăşurarea navei Theodore Roosevelt va dura „peste şapte luni”. „Comandamentul lor îi face să mizeze pe opt luni”, a mai declarat acesta.

Contactat de AFP, Pentagonul nu a oferit imediat un comentariu.

Portavionul Abraham Lincoln şi cei aproximativ 5.000 de marinari ai săi se pregătesc în sfârşit să ajungă la ţărm, în Thailanda, a indicat joi Marina thailandeză pentru AFP. Această escală este aşteptată în perioada 2-6 septembrie, potrivit presei locale.

Nava a părăsit San Diego pe 21 noiembrie 2025 pentru o misiune în Marea Chinei de Sud şi a fost redirecţionată către Orientul Mijlociu înainte ca Statele Unite şi Israelul să lanseze ofensiva comună împotriva Iranului pe 28 februarie.

Editor : Ș.R.