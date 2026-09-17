Erdogan pregătește terenul pentru un nou mandat. Ce prevede scenariul alegerilor anticipate în Turcia

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmează să candideze la un nou mandat - în cadrul unor alegeri prezidenţiale anticipate, care să-i permită să ocolească Constituţia, care-i interzice să mai candideze în cazul în care îşi finalizează mandatul, declară joi presei turce unul dintre consilierii săi, relatează AFP.

Aceste alegeri prezidenţiale anticipate „vor avea loc la 16 aprilie 2026 - cu o lună mai înainte de încheierea mandatului actual de cinci ani-, în cazul în care decizia de a organiza noi alegeri este luată cu susţinerea a 360 de parlamentari” dintre cei 600, a declarat mai multor publicaţii un consilier prezidenţial în afaceri juridice, Mehmet Ucum, anunță news.ro.

Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (n.r. AKP, islamo-conservator) şi aliaţii săi deţin în prezent 326 de mandate în Parlament.

Însă Uçum evoca, în iunie, o posibilă deizolvare a Parlamentului, în vederea convocării unor alegeri anticicpate.

Şeful statului ar putea, de asemenea, să conteze pe susţinerea unor deputaţi de la alte partide, potrivit unor analişti, sau să angajeze un proeict de reformare a Constituţiei.

Recep Tayyip Erdogan se află la putere din 2003, mai întâi ca premier, iar din 2014 ca preşedinte. El candidează astfel la al patrulea mandat. Reales ultima oară în mai 2023, şeful statului turc anunţa atunci că acesta este ultimul său mandat. El s-a angajat atunci să le încredinţeze soarta Turciei „tinerilor noştri”.

Însă mai multe declaraţii recente ale preşedintelui turc - care nu dispune de un moştenitor natural - lasă să i se întrevadă dorinţa de a rămâme la putere.

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Editor : C.A.