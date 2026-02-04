Ce a decis Trump să spună după ultimele dezvăluiri din dosarul Epstein

Preşedintele american Donald Trump s-a întrebat marţi dacă nu „este timpul să mergem mai departe” după ce Departamentul de Justiţie a publicat un număr uriaş de documente din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein.

„Cred că poate este timpul să mergem mai departe”, a declarat Donald Trump jurnaliştilor la Casa Albă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Când a anunţat publicarea acestor documente pe 30 ianuarie, Departamentul Justiţiei a afirmat că a respectat astfel obligaţia impusă de Congres administraţiei Trump de a fi pe deplin transparentă cu privire la această chestiune explozivă din punct de vedere politic.

Fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, fost secretar de Stat și candidat la prezidențiale, Hillary Clinton, au acceptat să depună mărturie în cadrul unei anchete parlamentare conduse de Partidul Republican privind cazul lui Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat, decedat între timp. Cuplul era vizat de o procedură de obstrucţionare a Congresului pentru anteriorul refuz al celor doi soți de a se prezenta.

Editor : B.P.