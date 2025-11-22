Live TV

Video „Eu dansez rumba”: Maduro sfidează SUA în fața studenților venezueleni

Data publicării:
maduro
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei Sursa foto: Profimedia Images

În fața a sute de studenți adunați la palatul Miraflores, Nicolas Maduro a respins din nou „amenințările americane”, acuzând Washingtonul de tentative de intervenție militară, în timp ce și-a animat discursul cu dans și sloganuri pentru pace.

Din august, Washingtonul a menţinut o prezenţă militară semnificativă în Caraibe, inclusiv cel mai mare portavion din lume, oficial pentru a combate traficul de droguri cu destinaţia Statelor Unite. Însă Caracasul acuză Washingtonul că foloseşte traficul de droguri ca pretext „pentru a impune o schimbare de regim” şi a-i confisca petrolul.

„E vineri, şi ce se întâmplă vinerea? Ce facem astăzi? Într-o Venezuela paşnică, vineri seara înseamnă rumba totală, rumba, rumba, rumba! E vineri, şi eu voi dansa rumba! Şi nimeni nu mă va opri! Muzica!”, a exclamat preşedintele de stânga, potrivit Agerpres.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El le-a cerut studenţilor venezueleni să contacteze mişcările studenţeşti americane şi să le îndemne să pună capăt războiului. „Opriţi războiul, nu războiului, Venezuela vrea pace”, a scandat el.

„Maduro, te iubesc!”, i-a strigat o tânără de pe o platformă din faţa palatului prezidenţial Miraflores. „Şi eu vă iubesc”, le-a răspuns preşedintele tinerilor care îl ascultau cu entuziasm. Iubirea „îmi dă puterea de a depăşi toţi demonii care trebuie depăşiţi, toate obstacolele şi ameninţările care trebuie depăşite”, a adăugat el.

„Vor doar o scuză pentru a invada”, a declarat pentru AFP Isabel Cupare, studentă în primul an la drept. „Respingem categoric ameninţările americane. Tinerii venezueleni nu vor război”, a declarat și Eudorangel Tayupe, student la administrarea afacerilor, în vârstă de 19 ani.

Operaţiunea antidrog condusă de SUA a dus până acum la peste 80 de morţi în aproximativ 20 de atacuri asupra ambarcaţiunilor suspectate că transportau droguri. Caracasul numeşte aceste bombardamente „execuţii extrajudiciare”.

Administraţia Trump intenţionează, de asemenea, să desemneze „Cartelul Soarelui”, o organizaţie pe care o asociază cu Maduro, drept organizaţie teroristă.

O astfel de desemnare ar oferi o bază legală pentru acţiuni militare împotriva Venezuelei, deşi Trump şi-a exprimat intenţia de a se angaja în dialog cu omologul său venezuelean.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
klaus si carmen iohannis
1
Răsturnare de situație în cazul datoriilor la stat ale soților Iohannis. Decizia...
volodimir zelenski
2
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem...
fata in ninsoare
3
Noua prognoză meteo pentru această iarnă. Climatolog: „Începutul lui decembrie nu mai...
Indemnizația pentru handicap 2025. Foto Getty Images
4
Cât este indemnizația pentru handicap grav, accentuat și mediu în 2025. Cum se poate...
Oleg Ozerov
5
Trimisul lui Putin la Chișinău, sfidător întrebat fiind de drona care a intrat pe...
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Digi Sport
Tamaș a câștigat 64.500 € în 10 săptămâni și a recunoscut: ”Ne certăm de la toate, de la bani. Aș vrea să-i văd conturile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
manechin test auto
SUA introduc pe piață noul manechin feminin pentru testele de coliziune. „În anumite tipuri de accidente, femeile sunt mai vulnerabile”
Pope Leo XIV leads Jubilee Mass for missionaries and migrants in St. Peter's Square
Papa Leon transmite un mesaj tinerilor americani: Nu lăsaţi inteligenţa artificială să vă facă temele
Vladimir Putin și Donald Trump.
Planul de pace al lui Trump ar fi fost scris inițial în limba rusă. Greșeli „stângace” ridică semne de întrebare (The Guardian)
Mushtaha Tower Destroyed By Israeli Airstrike In Gaza, Palestine - 05 Sep 2025
Explozibilul TNT vital pentru apărarea Europei ajunge în Gaza, susține un deputat polonez
Președintele Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după ce planul lui Trump pentru Ucraina a fost publicat: „Urmăresc cu cea mai mare atenție cele mai recente evoluții”
Recomandările redacţiei
incendiu sector 5
Incendiu cu degajări mari de fum într-un bloc cu 11 etaje din...
Nicusor dan prezinta strategoa nationala de aparara a tarii
Strategia Națională de Apărare a Țării a fost completată cu propuneri...
barbat cu umbrela pe strada
Avertizare de vreme severă de la meteorologi: Ploi abundente, ninsori...
profimedia-0821818353
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România. Armata a...
Ultimele știri
Vara ar putea dura opt luni pe an în Europa, până la sfârșitul secolului
Un nepalez de 25 de ani a fost accidentat mortal în Capitală de o mașină condusă de un tânăr de 18 ani
Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka a fost oprită în urma atacurilor rusești de azi-noapte
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A început sezonul Săgetătorului. Nativii acestor zodii vor avea noroc garantat și câștiguri financiare în...
Cancan
S-a terminat pentru Andrei Zaharescu! După 12 ani, a primit lovitura de grație
Fanatik.ro
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Românul care a ajuns să fie desemnat cel mai bogat sportiv din lume. Are o avere uriașă, dar „puțini l-ar...
Adevărul
Cum poți să îți protejezi banii de inflație. Nici titlurile de stat nu mai sunt suficiente
Playtech
Unde nu trebuie pus termostatul nici ziua, nici noaptea: locurile care dau citiri greșite și pornesc centrala...
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi Sport
Americanii, ”șocați” de decizia luată de Simona Halep
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție ca la Hollywood. Rochia mulată și decoltată a devenit translucidă în blițurile...
Film Now
Cel mai vesel covor roșu. Kate Hudson, într-o rochie transparentă, toată un zâmbet la brațul cuceritorului...
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile...
Newsweek
Ministerul muncii pedepsește 800.000 de pensionari. Au pensia înghețată încă 2 ani. În ce domenii au muncit?
Digi FM
Dana Rogoz, dor și durere în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "M-am trezit cu ochii lipiți de...
Digi World
Adevărul din spatele unuia dintre cele mai "sănătoase" cocktailuri. Opțiunea mai ușoară pentru organism dacă...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jane Fonda, mărturisiri tulburătoare: „Am crezut că o să mor înainte de 30 de ani din cauza drogurilor și a...
UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...