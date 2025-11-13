Examen de admitere la facultate în Coreea de Sud: Probele au durat nouă ore. Zboruri suspendate, pentru a nu perturba proba de engleză

Peste jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susţinut joi importantul examen de admitere la universitate, în timp ce poliţia a fost mobilizată pentru a se asigura că aceştia ajung la timp în sălile de examen, iar toate zborurile au fost suspendate timp de o jumătate de oră pentru ca zgomotul să nu perturbe proba la engleză, relatează Reuters.



Numărul celor care au susţinut acest examen esenţial pentru a obţine un loc la universităţile de top din ţară a fost cel mai mare din ultimii şapte ani. Majoritatea candidaţilor s-au născut în 2007, când s-a înregistrat o creştere a natalităţii, deoarece era considerat un moment propice pentru a avea un copil, scrie News.ro.

Zborurile de pe toate aeroporturile, inclusiv pe Aeroportul Internaţional Incheon, au fost interzise pentru aterizare sau decolare între ora locală 13:05 (06:05, ora României) şi ora 13:40, pentru a se asigura că nu vor exista perturbări în timp ce elevii susţineau proba de înţelegere auditivă a testului de engleză.

Decizia a afectat 140 de zboruri, inclusiv 65 de sosiri şi plecări internaţionale. Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că aeronavele zburau în cerc în apropierea aeroporturilor, deoarece Ministerul Transporturilor a restricţionat zborurile la altitudini sub 3.000 de metri.

Pieţele financiare şi birourile s-au deschis cu o oră mai târziu decât de obicei, pentru a se asigura că toţi candidaţii au ajuns la timp la examenul care ţine nu mai puţin de nouă ore şi este considerat crucial pentru succesul într-o societate extrem de competitivă.

„Acest examen a fost un obiectiv timp de aproape 20 de ani şi, de asemenea, un nou început”, a spus Yeseon Kim, care aştepta în faţa unui centru de testare unde fiica ei susţinea examenul.

Un total de 554.174 de persoane s-au înscris anul acesta, cu 6% mai mult decât anul trecut şi cel mai mare număr din 2019. În 2007 s-au născut aproximativ 496.000 de copii, o creştere care a întrerupt declinul constant înregistrat de la mijlocul anilor 1990.

Coreea de Sud este una dintre societăţile cu cea mai rapidă îmbătrânire din lume, deşi rata natalităţii a crescut la 0,75 în 2024.

Editor : Sebastian Eduard