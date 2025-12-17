Într-o după-amiază recentă, familii întregi și studenți s-au aventurat la o expoziție la Parcul Național Aero-Spațial al Iranului din vestul Teheranului pentru a vedea o colecție rar expusă publicului: armele republicii islamice. Copiii se cățărau pe vehiculele blindate din grădină, în timp ce adulții înconjurau rachetele balistice și hipersonice care se înălțau în interiorul unui hangar vast. Rămășițele unei drone israeliene Hermes, doborâte în timpul războiului dintre Israel și Iran din iunie, erau expuse cu grijă pe sol, scrie Financial Times într-un articol dedicat expoziției de luna trecută prin care regimul iranian vrea să proiecteze o imagine de forță, deși a fost învins în războiul din vară cu SUA și Israel.

Nasrin, o contabilă în vârstă de 35 de ani, s-a oprit în fața unei rachete balistice Sejjil, amintindu-și că a văzut-o pe rețelele de socializare zburând pe cer în timpul conflictului vara trecută.

„Datorită acestor rachete, SUA și Israelul s-au închinat în fața noastră”, a spus ea. „Fără ele, Iranul ar fi devenit ca Gaza.”

Expoziția de luna trecută a făcut parte dintr-o campanie menită nu numai să proiecteze o imagine de forță – după un război în care republica islamică a suferit lovituri severe –, ci și să asigure poporul iranian că, dacă va fi necesar, țara este gata să lupte din nou.

„Oamenii văd aceste rachete și drone de aproape și își dau seama că sunt arme fabricate local pentru a apăra patria”, a spus Ali Balali, general de brigadă din Corpul Gărzii Revoluționare Islamice și directorul expoziției. „Capacitățile noastre ne plasează în clubul națiunilor cunoscute pentru dezvoltarea semnificativă a rachetelor.”

Un băiat stă pe focosul unei rachete construite în Iran, expusă în Parcul Național Aero-Spațial al Gărzii Revoluționare, în apropierea orașului Teheran, Iran, joi, 13 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

În lunile care au urmat războiului de 12 zile, în care SUA au intervenit scurt înainte de a negocia un armistițiu, mulți iranieni spun că se simt suspendați într-o stare de „nici război, nici pace”.

Iranul a interzis inspectorilor ONU accesul la cele mai sensibile situri nucleare, care au fost bombardate de SUA, și se află într-un impas cu Washingtonul în ceea ce privește reluarea negocierilor privind programul său de energie atomică. Națiunile europene au reimpus, de asemenea, sancțiuni asupra Teheranului.

Acest lucru a dus la o îngrijorare crescândă în Iran că este vorba mai degrabă de o chestiune de „când”, nu de „dacă” conflictul va reîncepe. „Capacitățile noastre privind rachetele trebuie să continue să crească”, a spus Sara, o studentă de 19 ani la psihologie, prezentă la parcul aerospațial. „Războiul ar putea reîncepe în orice moment.”

Oficialii insistă că pregătirea militară a Iranului este restabilită rapid. Dar expoziția a făcut parte și dintr-un efort de a îndepărta atenția publicului de vulnerabilitățile expuse în timpul conflictului, când Israelul a ucis zeci de comandanți superiori și oameni de știință din domeniul fizicii nucleare într-o salvă devastatoare de deschidere. Potrivit oficialilor locali, peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran.

Oamenii vizitează Parcul Național Aerospatial al Gărzii Revoluționare, care prezintă realizările gărzii, în apropierea orașului Teheran, Iran, vineri, 15 noiembrie 2024. Foto: Profimedia

Dar, prin lansarea a peste 600 de rachete ca răspuns – cel mai mare baraj cu care s-a confruntat Israelul în istoria sa – Iranul susține că a forțat încetarea războiului.

Oficialii israelieni spun că majoritatea au fost interceptate, deși Iranul afirmă că atacurile sale au lovit obiective militare și industriale sensibile din Tel Aviv și Haifa – lucru pe care Israelul nu l-a confirmat. Autoritățile israeliene spun că peste 30 de persoane au fost ucise în țară.

Oficialii iranieni susțin că războiul ar trebui evaluat nu numai în funcție de victime, ci și de costurile suportate de Israel și SUA pentru interceptarea munițiilor iraniene relativ ieftine și pentru efectuarea de atacuri aeriene de lungă distanță, inclusiv cu rachete scumpe ghidate cu precizie.

Expoziția a încercat să prezinte războiul ca o experiență de învățare care nu ar face decât să accelereze progresul tehnologic al republicii islamice.

Ea a prezentat modul în care țara a trecut de la a nu avea rachete în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980 la a deveni exportator de arme.

Un băiat încearcă să stea lângă rachetele expuse în Parcul Național Aerospatial al Gărzii Revoluționare, în apropierea orașului Teheran, Iran, joi, 13 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Dronele Shahed, utilizate de Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, au fost expuse în mod vizibil, la fel ca și alte drone reproiectate pe baza modelelor americane și israeliene capturate de Iran.

Dar republica islamică a încercat, de asemenea, să-și recunoască eșecurile. Sistemele radar fabricate local nu au reușit să împiedice avioanele și dronele israeliene să lovească Teheranul. Și în interviuri recente cu regizorul Javad Mogouei, cunoscut pentru pozițiile sale radicale, pe YouTube, miniștrii și comandanții militari au recunoscut că au fost luați prin surprindere de tactica Israelului.

„Am fost luați prin surprindere de modul în care a acționat inamicul”, a declarat Mohammad Reza Naghdi, comandant adjunct al Gărzii Revoluționare în timpul războiului. „Nu ne-am gândit că vor viza comandanții și oamenii de știință din propriile lor case, împreună cu familiile lor. Am calculat greșit și recunoaștem că am greșit.”

Cel mai jenant moment a fost asasinarea șefului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, în iulie 2024, când Iranul a refuzat să riposteze împotriva Israelului. Oficialii recunosc acum că aceasta nu a fost o reținere strategică, ci rezultatul unui adevăr incomod: Teheranul și-a dat seama că nu avea capacitatea de a răspunde eficient și că avea nevoie de timp pentru a se reconstrui.

Generalul de brigadă Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, i-a spus lui Mogouei că Iranul a lucrat pentru a îmbunătăți precizia și eficacitatea rachetelor sale în perioada intermediară.

„Lucrăm non-stop pentru a atinge un nou nivel de pregătire”, a spus Naeini. „Fără rachete balistice cu rază lungă de acțiune, acest război ar fi durat opt ani [ca războiul cu Irakul], nu 12 zile. Ne-ar fi luat un an, nu câteva ore, să trecem la ofensivă.”

Un bărbat citește informații despre o dronă construită în Iran în timp ce vizitează Parcul Național Aerospatial al Gărzii Revoluționare, în apropierea orașului Teheran, Iran, vineri, 15 noiembrie 2024. Foto: Profimedia

Pe măsură ce conflictul cu Israelul a avansat, Iranul a lansat mai puține rachete, dar mai distructive, ceea ce i-a determinat pe unii analiști să susțină că depozitele subterane de arme ale Iranului trebuie să fi fost avariate.

Naghdi a respins această ipoteză. „Israelul nu a distrus nici măcar 3% din lansatoarele noastre de rachete”, i-a spus el lui Mogouei. „Tehnologia este atât de localizată încât poți construi un lansator într-un atelier de fierărie.”

Un diplomat occidental de rang înalt din Teheran a declarat că bazele de rachete ar putea fi mutate acum mai adânc în estul Iranului – mai departe de avioanele israeliene și americane – pentru o protecție mai bună. „Dacă menținem țintele inamice în afara accesului său, nu va mai fi un alt război”, a spus Naghdi. „Costurile lor trebuie să depășească realizările lor.”

Diplomații occidentali urmăresc, de asemenea, semne care să indice dacă republica caută ajutor străin pentru a-și reconstrui puterea militară. Problema cheie, după cum a spus unul dintre ei, este dacă țări precum Rusia, China și Pakistanul oferă sprijin Iranului.

Pentru mulți vizitatori ai parcului aerospațial, concluzia zilei a fost clară: viitorul Iranului depinde nu numai de protejarea, ci și de consolidarea programului său de armament.

„Dacă renunțăm la programul nostru de rachete, data viitoare vom fi atacați și mai sever”, a spus Keyvan, un inginer informatician în vârstă de 27 de ani. „După război, ne dăm seama mai mult ca niciodată cât de valoroase sunt aceste rachete.”

