Explozia de la Fortul Roșu din New Delhi, soldată cu opt morți: prim-ministrul indian a calificat deflagrația drept un „complot”

Prim-ministrul indian Narendra Modi a calificat marţi drept „complot” explozia unei maşini care a avut loc cu o zi înainte în centrul capitalei şi s-a soldat cu cel puţin opt morţi. Până acum, poliţia nu a evocat nicio cauză pentru a explica deflagraţia care s-a produs luni lângă Fortul Roşu, un monument emblematic de unde prim-miniştrii Indiei se adresează ţării în timpul Zilei Independenţei.



Aceasta a fost cea mai gravă atingere adusă securităţii în această ţară după atacul din 22 aprilie comis în Kashmirul administrat de India. În acea zi, trei bărbaţi înarmaţi au ucis 26 de civili de confesiune hindusă, declanşând confruntări cu Pakistanul.



„Pot garanta fiecăruia că agenţiile vor face lumină asupra acestui complot”, a declarat Narendra Modi într-un discurs susţinut în timpul unei vizite de stat în Bhutanul vecin, fără a da mai multe detalii. „Toţi cei implicaţi vor fi deferiţi justiţiei”, a dat el asigurări, scrie Agerpres.



Cel puţin 19 persoane au fost de asemenea rănite după ce o maşină a explodat luni la începutul serii, în mijlocul unei străzi circulate din New Delhi. Flăcările s-au răspândit imediat, cuprinzând mai multe vehicule.



Tragedia s-a produs la câteva ore după ce poliţia indiană a anunţat că a arestat membri ai unei organizaţii criminale, a confiscat explozibili şi puşti de asalt. Poliţia a anunţat că indivizii arestaţi aveau legături cu Jaish-e-Mohammed, un grup islamist pakistanez, şi cu Ansar Ghazwat-ul-Hind, o ramură jihadistă a Al-Qaida în Kashmir. Ambele sunt clasificate drept organizaţii teroriste în India.



Marţi, Ministerul de Interne indian a anunţat că ancheta este condusă de Forţa naţională de luptă contra terorismului.



După ce a prezidat o reuniune asupra securităţii, ministrul indian de interne Amit Shah a afirmat că are drept ordin „să fie urmărit fiecare vinovat în această tragedie”.



Un important responsabil al poliţiei capitalei indiene, Raja Banthia, a declarat că ancheta asupra acestei explozii, în cartierul foarte animat al vechiului oraş din New Delhi, Shahjahanabad, este derulată în cadrul legilor antiteroriste.



După explozie, securitatea a fost întărită în megapolisul cu 30 de milioane de locuitori.



Chiar dacă atentatul din aprilie comis în partea indiană a Kashmirului nu a fost revendicat, New Delhi l-a imputat Pakistanului, care a dezminţit categoric, şi a ripostat pe 7 mai, bombardând teritoriul ţării vecine.



Luptele în care cele două puteri nucleare s-au confruntat timp de patru zile, cele mai sângeroase după 1999, au făcut peste 70 de morţi în cele două tabere, până la încheierea unui armistiţiu.



Autorităţile indiene s-au abţinut să califice explozia drept atentat, afirmând că aşteaptă rezultatele analizei medico-legale.



Marţi, la Islamabad, 12 persoane au fost ucise şi alte 27 au fost rănite într-un atentat-sinucigaş revendicat la începutul serii de către talibanii pakistanezi (TTP), grup armat care se revendică din aceeaşi ideologie ca cei din Kabul şi care vizează regulat forţele de securitate pakistaneze.



India a demarat o apropiere cu Afganistanul, în timp ce legăturile Kabulului cu Pakistanul se degradează.

