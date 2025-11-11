Live TV

Explozia de la Fortul Roșu din New Delhi, soldată cu opt morți: prim-ministrul indian a calificat deflagrația drept un „complot”

Data publicării:
Car explosion in Indian capital Delhi near historic Red Fort, which killed 12
Anchetatorii examinează locul exploziei unei mașini, care a avut loc luni, în apropierea Fortului Roșu istoric, în New Delhi, India, pe 11 noiembrie 2025. Foto: Profimedia

Prim-ministrul indian Narendra Modi a calificat marţi drept „complot” explozia unei maşini care a avut loc cu o zi înainte în centrul capitalei şi s-a soldat cu cel puţin opt morţi. Până acum, poliţia nu a evocat nicio cauză pentru a explica deflagraţia care s-a produs luni lângă Fortul Roşu, un monument emblematic de unde prim-miniştrii Indiei se adresează ţării în timpul Zilei Independenţei.

Aceasta a fost cea mai gravă atingere adusă securităţii în această ţară după atacul din 22 aprilie comis în Kashmirul administrat de India. În acea zi, trei bărbaţi înarmaţi au ucis 26 de civili de confesiune hindusă, declanşând confruntări cu Pakistanul.

„Pot garanta fiecăruia că agenţiile vor face lumină asupra acestui complot”, a declarat Narendra Modi într-un discurs susţinut în timpul unei vizite de stat în Bhutanul vecin, fără a da mai multe detalii. „Toţi cei implicaţi vor fi deferiţi justiţiei”, a dat el asigurări, scrie Agerpres.

Cel puţin 19 persoane au fost de asemenea rănite după ce o maşină a explodat luni la începutul serii, în mijlocul unei străzi circulate din New Delhi. Flăcările s-au răspândit imediat, cuprinzând mai multe vehicule.

Tragedia s-a produs la câteva ore după ce poliţia indiană a anunţat că a arestat membri ai unei organizaţii criminale, a confiscat explozibili şi puşti de asalt. Poliţia a anunţat că indivizii arestaţi aveau legături cu Jaish-e-Mohammed, un grup islamist pakistanez, şi cu Ansar Ghazwat-ul-Hind, o ramură jihadistă a Al-Qaida în Kashmir. Ambele sunt clasificate drept organizaţii teroriste în India.

Marţi, Ministerul de Interne indian a anunţat că ancheta este condusă de Forţa naţională de luptă contra terorismului.

După ce a prezidat o reuniune asupra securităţii, ministrul indian de interne Amit Shah a afirmat că are drept ordin „să fie urmărit fiecare vinovat în această tragedie”.

Un important responsabil al poliţiei capitalei indiene, Raja Banthia, a declarat că ancheta asupra acestei explozii, în cartierul foarte animat al vechiului oraş din New Delhi, Shahjahanabad, este derulată în cadrul legilor antiteroriste.

După explozie, securitatea a fost întărită în megapolisul cu 30 de milioane de locuitori.

Chiar dacă atentatul din aprilie comis în partea indiană a Kashmirului nu a fost revendicat, New Delhi l-a imputat Pakistanului, care a dezminţit categoric, şi a ripostat pe 7 mai, bombardând teritoriul ţării vecine.

Luptele în care cele două puteri nucleare s-au confruntat timp de patru zile, cele mai sângeroase după 1999, au făcut peste 70 de morţi în cele două tabere, până la încheierea unui armistiţiu.

Autorităţile indiene s-au abţinut să califice explozia drept atentat, afirmând că aşteaptă rezultatele analizei medico-legale.

Marţi, la Islamabad, 12 persoane au fost ucise şi alte 27 au fost rănite într-un atentat-sinucigaş revendicat la începutul serii de către talibanii pakistanezi (TTP), grup armat care se revendică din aceeaşi ideologie ca cei din Kabul şi care vizează regulat forţele de securitate pakistaneze.

India a demarat o apropiere cu Afganistanul, în timp ce legăturile Kabulului cu Pakistanul se degradează.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
mocanu
2
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
diana buzoianu la o sedinta
3
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
Largest And Oldest Mayan Monument Describes A Complex Civilization - Mexico
5
Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Digi Sport
Traian Băsescu l-a "pus la punct" pe Giovanni Becali. A folosit doar 7 cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Dani Mocanu
Dani Mocanu, cercetat și de ANAF: manelistul are obligații fiscale...
6th September 2025: RAF Typhoon Display team during their performance at the International Ayr Show Festival of Flight: Scotland, UK.
UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să...
dani mocanu facebook
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario...
oana-gheorghiu-carmen-uscatu
Carmen Uscatu, cofondatoarea Dăruiește Viață, crede că numirea Oanei...
Ultimele știri
Proteste la Belgrad împotriva legii care accelerează dezvoltarea proiectului imobiliar al ginerelui preşedintelui Donald Trump
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe”
Fostul preşedinte finlandez Sauli Niinisto le recomandă liderilor UE „să urmeze exemplul lui Trump și să discute direct cu Putin”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump narendra modi india
Donald Trump anunță că SUA sunt aproape de a încheia un acord comercial cu India
india
Explozie uriașă la intrarea într-o stație de metrou din New Delhi, India. Cel puțin opt morți, mobilizare de amploare a autorităților
Workers pass by Tata Steel Ltd. plant in Jamshedpur, highlighting daily operations at one of the company’s key production sites. Tata Steel India reported a 7% year-on-year rise in crude steel production in Q2 FY26 following furnace relining at its Jamshe
Marele import de indieni: Vladimir Putin vrea să aducă în Rusia sute de mii de muncitori din India
Three vessels from Russia prepare to transfer crude oil off Moroccan coasts
Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false
delegatie oameni de afaceri
Ambasadorul Indiei în România a mers cu trenul la Brașov la o conferință, dar s-a stricat locomotiva și a întârziat două ore
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Rezultatele expertizei medico-legale a lui Toto Dumitrescu s-au aflat. Răsturnare de situație în cazul...
Fanatik.ro
Condamnare pe viață pentru criminalul din Teleorman care a ucis-o pe Mihaela? Avocat: „Sunt multiple...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Recidivă! Fără spectatori la meciul lui FCSB din Europa League!
Adevărul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ai avut concedii fără plată sau întreruperi de activitate
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
Pista de biciclete în satul cu zece oameni, înconjurat de lupi și urși. Traseul spectaculos din creierii...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.400.000 pensionari. „Banii sunt la bănci”. Când intră pensia pe card
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Andra Măruță a slăbit 10 kilograme și se simte mai bine ca niciodată. „Este foarte greu, dar după primele 4-5...